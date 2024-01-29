Дощі з алмазів трапляються не рідше за зливи на Землі: де їх шукати

Дослідники з'ясували, що алмазні бурі зовсім не є чимось рідкісним у Всесвіті.

Related video

Якби люди змогли пролетіти через атмосферу Нептуна, то могли б стати свідками захопливого явища — дощу з алмазів, пише ScienceAlert.

У новому дослідженні міжнародна група вчених з'ясувала, що такі алмазні бурі можуть бути досить звичайним явищем у Всесвіті. Річ у тім, що на газових гігантах вуглець може утворюватися в кристали, наприклад, на Нептуні та Урані, де панують надвисокі температури та високий тиск глибоко в атмосфері.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час експерименту вчені змоделювали умови утворення алмазів і з'ясували, що порогові значення температури і тиску для такого виду алмазів значно менші, ніж передбачалося. Такі дані говорять про те, що алмазні дощі можливі на менших газових планетах, таких як "мініНетуни". Наразі ми знаємо про безліч таких планет за межами Сонячної системи.

Крім цього, зроблене відкриття допомагає науці пояснити деякі дивацтва в магнітних полях Урана і Нептуна.

"Революційне відкриття не тільки поглиблює наші знання про планети на кшталт Урана і Нептуна, а й проливає світло на процеси, які можуть спостерігатися на екзопланетах за межами нашої Сонячної системи", — каже фізик Зігфрід Гленцер із Національної прискорювальної лабораторії SLAC.

Важливо

На Урані та Нептуні справді йдуть дощі з алмазів, — дослідження

У дослідженні команда використовувала Європейський рентгенівський лазер на вільних електронах (European XFEL) для аналізу алмазів, що утворюються з полістиролової плівки вуглеводневої сполуки та перебувають під величезним тиском.

Експеримент допоміг команді отримати детальне уявлення про сам процес утворення такого виду алмазів.

На планетах алмази можуть утворюватися на меншій глибині в атмосфері, ніж раніше припускали вчені. Тому алмази, що падають донизу, можуть захоплювати за собою газ і лід, а це зі свого боку впливає на магнітні поля планет.

Планети, такі як Нептун і Уран, на відміну від Землі, не мають симетричних магнітних полів. Досі вчені не розуміли, чому так відбувається, припускаючи, що такі магнітні поля не формуються в ядрі планети. Дощі з алмазів можуть пояснити таку аномалію.

"Процес може спричиняти рух усередині провідних льодів, які було виявлено на цих планетах, що впливає на генерацію магнітних полів", — каже фізик Мунго Фрост із Національної прискорювальної лабораторії SLAC.

Нагадаємо, вчені вважають, що поєднання дивної погоди і незвичайних хімічних реакцій може призвести до того, що на Сатурні та інших подібних газових гігантах йдуть дощі з алмазів.