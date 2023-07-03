Странное явление на Сатурне: ежегодно на планету выпадает 1000 тонн алмазов в виде дождя

Необычная погода приводит к тому, что на таких планетах, как Сатурн, постоянно идут ливни из драгоценного минерала.

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Ученые считают, что сочетание странной погоды и необычных химических реакций может привести к тому, что на Сатурне и других подобных газовых гигантах идут дожди из алмазов, пишет Express.

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Как показывают исследования двух газовых гигантов, Сатурна и Юпитера, в их атмосферах находится очень много кристаллического углерода. Когда здесь молнии попадают в газообразный метан, то от него отделяется углерод, который твердеет при падении вниз и превращается в алмаз.

Сатурн Фото: NASA

По словам Кевина Бейтса из Лаборатории реактивного движения NASA, алмазы, в частности на Сатурне, падают вниз в виде дождя, а затем превращаются в жидкое море в горячем ядре планеты. Нечто подобное происходит и на Юпитере. По оценкам ученых, самые большие "капли" такого алмазного дождя примерно 1 см в диаметре. По словам Бейтса, ежегодно на Сатурне выпадает примерно 1000 тонн алмазов в виде дождя в год.

Ученые проанализировали атмосферные явления на Сатурне, а также изучили данные о том, как ведет себя углерод в различных условиях. Они пришли к выводу, что стабильные кристаллы алмазов появляются сначала в верхних слоях атмосферы планеты, где в результате химических реакций, вызванных ударами молний, от метана отделяется углерод.

Юпитер Фото: NASA

Этот углерод начинает падать вниз и примерно через 2500 км превращается в графит, затем еще примерно через 6000 км он превращается в алмаз. Этот алмазный дождь падает вниз еще на расстояние в 30 тысяч км (радиус Сатурна почти 60 000 км).

Когда алмазы достигают такой глубины, то они под влиянием огромного давление и высокой температуры уже не могут оставаться твердыми и постепенно переходят в жидкое состояние в недрах Сатурна, и, как считают ученые, и Юпитера.

Но есть две планеты в Солнечной системе, где также идут дожди из алмазов, но в отличие от Сатурна и Юпитера, они не остаются всегда твердыми. Это две самые далекие от Солнца планеты – Уран и Нептун.

Нептун Фото: wikipedia

Низкие температуры на этих планетах не позволяют алмазам расплавиться. Ученые считают, что некоторые алмазы, падающие виде дождя на Уране и Нептуне, могут достигать по размеру миллиона каратов.

Фокус уже писал о еще одной планете Солнечной системы, которая также скрывает еще очень много тайн – Венере. За все время исследований планеты только несколько космических зондов смогли сделать уникальные снимки Венеры.

Что касается снимков планет, то как уже писал Фокус, космический телескоп Уэбб впервые сделал фотографию Сатурна в инфракрасном диапазоне света. Этот снимок сильно отличается от всех известных фотографий газового гиганта.