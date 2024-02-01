Обнаружена почти невидимая темная галактика: меняет представление о Вселенной (фото)

Недавно обнаруженная карликовая галактика находится на расстоянии 300 млн световых лет от нас и может изменить представление ученых о темной материи.

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Астрономы из Канарского института астрофизики (Испания) сделали очень важное открытие. Они обнаружили на расстоянии 300 млн световых лет от Земли почти невидимую карликовую галактику, свойства которой нельзя объяснить с помощью современных представлений о Вселенной, пишет Daily Mail.

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Новая галактика, которая излучает в 10 раз меньше света, чем самые тусклые ультрадиффузные галактики, принадлежит к редкому классу темных галактик. Из-за того, что галактика выделяет меньше 1% света, выделяемого Млечным Путем, она практически невидима. Дело в том, что там находится очень мало звезд и все они удалены друг от друга на очень большие расстояния. Астрономы предполагают, что галактика, получившая название Nube, примерно в 2 раза меньше Млечного Пути по размерам.

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Ученые считают, что в этой галактике находится очень много темной материи, но при этом масса ее центральной части очень мала. Современная модель устройства Вселенной не может объяснить, каким образом возникла и эволюционировала данная галактика, которая имеет такие характеристики. Ученые считают, что галактика такая тусклая потому, что в ней находится много темной материи – загадочного вещества, природа, которого до конца не ясна. Также неизвестно из каких именно частиц состоит темная материя.

Галактика Nube Фото: Daily Mail

После обнаружения темной карликовой галактики ученые попытались выяснить, как она может существовать и удерживаться в как единое целое, если она имеет мало массы в своем центре. Дело в том, что, чем больше массы, тем больше сила гравитации, а значит все звезды могут удерживаться вместе в галактике. Но то, что существует галактика с такими необычными параметрами противоречит теориям, согласно которым для существования темной материи нужно много массы.

Предварительно астрономы пришли к выводу, что данное явление можно объяснить тем, что на самом деле частицы темной материи имеют чрезвычайно малую массу. Но пока это только гипотеза.

Ученые заявили, что необходимо провести дополнительные исследования, но результаты их открытия могут изменить представление о темной материи и вообще о Вселенной.

Авторы исследования говорят, что современная модель космологии, в основе которой лежит холодная темная материя, не может полностью объяснить некоторые свойства галактик, которые наблюдают астрономы.

Исследование темных галактик может помочь получить больше информации о темной материи и о ее составе, считают ученые.

Напоминаем, что астрономы показали снимок спиральной галактики UGC 11105, которую можно считать почти идеальным примером таких астрономических объектов. Самое интересное, что 110 млн лет назад здесь взорвалась звезда и превратилась в очень мощную сверхновую. В результате свет всех звезд галактики затмил свет сверхновой, как уже писал Фокус.

Фокус также писал о том, что авторы нового исследования предполагают, что частицы темной материи ведут себя как электромагнитные волны и с помощью детекторов гравитационных волн можно наконец-то обнаружить это загадочное вещество.