Как 3 футбольных стадиона: огромный астероид подлетит к Земле ближе всего за сотни лет (видео)

Потенциально опасный астероид шириной почти 300 метров не подлетит так близко к Земле еще в течение почти 200 лет.

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Согласно сообщению ученых из Лаборатории реактивного движения NASA, вечером в пятницу, 2 февраля, на самое близкое расстояние к Земле за более чем 100 лет подлетит астероид шириной 271 метр. Это почти как три футбольных стадиона. В следующий раз этот космический камень, который может в результате падения стереть с лица Земли огромный мегаполис, подлетит так близко через почти 200 лет. За приближением астероида можно будет наблюдать онлайн, пишет Live Science.

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В пятницу, 2 февраля, в 20:00 по Киеву проект Virtual Telescope начнет прямую трансляцию, во время которой можно будет наблюдать за приближением астероида 2008 OS7 шириной 271 метр. Космический камень должен пролететь мимо Земли на расстоянии 2 млн 850 тыс. км. Это в 7 раз дальше, чем находится Луна от нашей планеты.

По словам ученых, скорость астероида, который приблизиться к Земле составляет 66 тысяч км/час. Этот астероид не должен упасть на Землю, но если бы это произошло, то он бы запросто уничтожил огромный мегаполис размером с Нью-Йорк, США. Хотя астероид 2008 OS7 из-за своего огромного размера считается потенциально опасным.

У астероида 2008 OS7 очень вытянутая орбита, по которой он вращается вокруг Солнца. Поэтому каждый раз, когда он приближается к Земле, его расстояние от нашей планеты меняется. Например, когда астероид обнаружили в 2008 году, то он находился в 30 раз дальше, чем будет находится 2 февраля, если точнее, то Землю и космический камень разделяли 90 млн км.

Вечером 2 февраля астрономы будут всего в третий раз наблюдать пролет астероида 2008 OS7 мимо Земли. Но расчеты, основанные на его движении по Солнечной системе, показали, что за последние 124 года он еще никогда не приближался так близко к нашей планете. В следующий раз подобное сближение произойдет только в 2198 году.

Вечером 2 февраля астрономы будут всего в третий раз наблюдать пролет астероида 2008 OS7 мимо Земли. Но расчеты, основанные на его движении по Солнечной системе, показали, что за последние 124 года он еще никогда не приближался так близко к нашей планете. В следующий раз подобное сближение произойдет только в 2198 году Фото: Live Science

По словам ученых, астероид 2008 OS7 почти в 2 раза меньше по размеру, чем ставший уже знаменитым астероид Бенну, на котором аппарат NASA взял образцы породы и доставил их на Землю. Как уже писал Фокус, только недавно, хотя уже прошло 4 месяца с момента доставки образцов, ученые смогли добраться до привезенных из космоса камней и пыли с Бенну.

Также астероид 2008 OS7 примерно в 70 раз меньше, чем космический камень, который упал на Землю в далеком прошлом и создал известный кратер Вредефорт диаметром 300 км, расположенный на юге Африки. Считается, что тот астероид был диаметром примерно 10 км и его размер эквивалентен камню, который упал 66 млн лет назад и уничтожил динозавров.

Кратер Вредефорт Фото: Wikipedia

Сейчас ученым известны примерно 25 тысяч потенциально опасных астероидов, хотя расчеты показывают, что ни один из них не столкнется с Землей в ближайшие 100 лет.

Напоминаем, что 27 января мимо Земли пролетел относительно небольшой астероид шириной 25 метров. Но камень и нашу планету разделяли всего 353 тысячи км, а это чуть меньше, чем расстояние до Луны, как уже писал Фокус.

А до этого, а именно 21 января, на Землю все-таки упал маленький астероид шириной всего 1 метр. Если точнее, то сам астероид взорвался в атмосфере, а на поверхность планеты упали лишь его обломки в виде метеоритов. Как уже писал Фокус, три таких метеорита обнаружили ученые и считают, что это могут быть чрезвычайно редкие космические камни.