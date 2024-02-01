На Землю упал астероид: его обломки обнаружены и это может быть очень редкий камень (фото)

Группа ученых обнаружила три метеорита, которые упали на Землю после разрушения небольшого астероида.

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Еще 21 января в небе над Германией, недалеко от Берлина, рано утром местные жители наблюдали за падением астероида, который получил название 2024 BX1 и был обнаружен за несколько часов до этого события. Астероид шириной 1 метр при вхождении в атмосферу взорвался и распался на мелкие метеориты. Группа ученых обнаружила три таких метеорита, и предполагается, что упавший астероид может быть чрезвычайно редким типом космических камней, пишет Space.

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О том, что на Землю упадет астероид, получивший название 2024 BX1, NASA сообщило за несколько часов до этого события. Астероид, как предполагается, имел ширину 1 метр, при вхождении в атмосферу взорвался и превратился в огненный шар, который видели жители Германии. В результате взрыва появились обломки астероида или метеориты, которые упали на территории страны.

Еще 21 января в небе над Германией, недалеко от Берлина, рано утром местные жители наблюдали за падением астероида, который получил название 2024 BX1 Фото: Скриншот

Вскоре после падения астероида группа ученых, которые занимаются изучением метеоритов, отправились на поиски обломков астероида 2024 BX1. В результате им удалось обнаружить 3 метеорита. По словам ученых, обычно метеориты легко отличить от обычных земных камней, ведь они темнее и более гладкие. Но обнаруженные метеориты сильно напоминали земные камни, что усложнило их поиск. Пока что ученые занимаются классификацией найденных обломков, но они считают, что эти метеориты могут быть особенными космическими камнями.

Вскоре после падения астероида группа ученых, которые занимаются изучением метеоритов, отправились на поиски обломков астероида 2024 BX1. В результате им удалось обнаружить 3 метеорита Фото: space.com

По словам Дениса Вида из Западного Университета, Канада, который занимается изучением метеоритов, астероид 2024 BX1 принадлежал к группе околоземных космических камней под названием Аполлоны. До того, как упасть на Землю 2024 BX1 отражал очень мало света, а потому его звездная величина составляла 32,8. Таким образом это был один из самых тусклых астероидов, которые когда-либо обнаруживали в космосе ученые.

Найденные метеориты скорее всего являются очень редким типом космической породы под названием обрит. Фото: space.com

Вида считает, что предположения о массе и размере астероида могут быть неверными, ведь найденные метеориты скорее всего являются очень редким типом космической породы под названием обрит. Исходя из этого, астероид 2024 BX 1 мог быть намного меньше, чем считается и таким образом он может быть одним из самых маленьких астероидов, которые когда-либо видели ученые.

По словам Вида, если анализ покажет, что метеориты, отколовшиеся от астероида 2024 BX1 являются обритами, то в этом случае они составят лишь 1% всех известных метеоритов, что делает их чрезвычайно редкими камнями.

Исследование обломков астероида также поможет получить больше информации об этом камне, ведь каждый тип метеорита происходит из определенного места в Солнечной системе и имеет уникальную историю. Но ученые до сих пор не пришли к единому мнению, где берут свое начало обриты. Поэтому анализ метеоритов может пролить свет на их происхождение.

Как уже писал Фокус, астронавты МКС сделали изображение свечения атмосферы Земли. На фотографии видно, как горизонт Земли освещает золотистый свет.

Также Фокус писал о том, что ученые из NASA наконец-то начали исследование образцов астероида Бенну, которые не могли начать изучать из-за того, что ученым не удавалось 4 месяца открыть емкость, где хранились образцы.