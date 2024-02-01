Земля в золоте. Астронавты МКС сделали изображение свечения атмосферы: что это (фото)

На фотографии видно, как горизонт Земли освещает золотистый свет.

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Астронавты с борта Международной космической станции (МКС) сделали потрясающую фотографию собственного свечения атмосферы Земли. В результате на снимке видна золотистая полоса света, которая освещает горизонт нашей планеты, пишет Space.

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Собственное свечение атмосферы Земли возникает, когда свет Солнца взаимодействует с атомами и молекулами в атмосфере планеты. На новом снимке астронавтов МКС, видно яркое золотистое свечение, которое огибает Землю вместе с коричневой полосой на фоне темного космоса, усыпанного звездами.

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Согласно сообщению NASA, этот потрясающий снимок был сделан астронавтами, когда МКС находилась на высоте 415 км и пролетала над Тихим океаном. Когда солнечный ультрафиолетовый свет проникает в верхние слои атмосферы Земли, то его частицы вступают во взаимодействие с молекулами азота, кислорода, натрия и озона. Когда происходит столкновение солнечных частиц с компонентами атмосферы Земли, то выделяется свет.

Этот потрясающий снимок был сделан астронавтами, когда МКС находилась на высоте 415 км и пролетала над Тихим океаном Фото: NASA

Собственное свечение атмосферы Земли лучше видно, когда на планете наступает ночь. Поэтому данный снимок был сделан с большой выдержкой, что позволило проникнуть в камеру достаточному количеству света и таким образом стало видно потрясающее зрелище.

МКС вращается вокруг Земли со скоростью 8 км/с и полный оборот вокруг планеты делает примерно за 90 минут. За сутки с борта МКС можно увидеть 16 восходов и закатов Солнца. На каждый оборот космической станции вокруг Земли приходится 45 минут дневного света и 45 минут темной ночи.

Кроме золотистой и коричневой полосы света, огибающих планету, на снимке видны белые облака, которые проплывают на фоне синего Тихого океана. В кадр также попали сегменты МКС, такие как модуль "Наука" и стыковочный модуль "Причал", которые принадлежат российскому "Роскосмосу". Эти модули, которые соединены вместе, видны в левой части снимка. Модуль "Наука" прибыл на МКС в июле 2021 года, а модуль "Причал" – в ноябре того же года.

Как уже писал Фокус, в США прошло очередное испытание прочности модуля будущей космической станции, над созданием которой работают специалисты компаний Sierra Space и Blue Origin. Будущая орбитальная станция должна стать заменой МКС, которую выведут из эксплуатации примерно в 2030 году.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп Хаббл сделал снимок почти идеальной спиральной галактики, в которой в 2019 году была обнаружена очень яркая сверхновая. Взрыв массивной звезды привел к появлению настолько огромного количества света, что на некоторое время он перекрыл собой весь свет, выделяемый галактикой.

Напоминаем, что NASA выделило деньги на разработку проекта новейшего космического телескопа, который должен быть построен на обратной стороне Луны, как уже писал Фокус.