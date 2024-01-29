Японский модуль SLIM начал работу после аварии: получен первый снимок поверхности Луны (фото)

"Лунный снайпер" сделал первую фотографию поверхности Луны после того, как восстановилась подача электроэнергии.

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Японский посадочный модуль SLIM приземлился на Луне 19 января "вверх ногами", поэтому его солнечные панели были направлены в неправильном направлении. Аппарат не мог получать электроэнергию. 29 января японское космическое агентство JAXA сообщило, что модуль снова работает, ведь он преодолел энергетический кризис и сделал первую фотографию лунной поверхности, пишет The Guardian.

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Японский посадочный модуль SLIM с прозвищем "Лунный снайпер" смог восстановить подачу электроэнергии и начал научную деятельность на Луне. Свое прозвище аппарат получил из-за возможности максимально точной посадки недалеко от запанированного места приземления. Как уже писал Фокус, SLIM приземлился на расстоянии 55 метров от заданной точки. Обычно такие аппараты приземляются на расстоянии в несколько километров.

Посадка модуля SLIM на Луне хоть и прошла успешно, и Япония стала одной и пяти стран в мире, которым это удалось, все же оказалось, что аппарат приземлился "вверх ногами". Поэтому его солнечные панели не могли вырабатывать электроэнергию, ведь они не получали солнечный свет.

У аппарата осталось немного энергии в его батарее, и он отключился вскоре после приземления. Но ученые не теряли надежду вернуть его к работе, когда изменится положение Солнца, чтобы панели смогли получать свет, как уже писал Фокус.

Согласно сообщению JAXA, с модулем SLIM удалось установить связь, и он вернулся к работе 28 января. Модуль получил задание с Земли начинать научную деятельность и первым что он сделал была фотография лунной поверхности, созданная камерой SLIM.

Модуль получил задание с Земли начинать научную деятельность и первым что он сделал была фотография лунной поверхности, созданная камерой SLIM Фото: JAXA

Также известно, что вскоре после приземления посадочного модуля SLIM на Луне, на ее поверхности были развернуты два крошечных лунохода — LEV-1 и LEV-2. Последний недавно сделал первую фотографию японского модуля, благодаря которой стало понятно, почему SLIM не может получить электроэнергию, как уже писал Фокус. Луноход LEV-2 размером с теннисный мяч перемещается по поверхности Луны и передает изображения на Землю через луноход LEV-1, который служит ретранслятором.

Луноход сделал первую фотографию японского модуля SLIM Фото: JAXA

Напоминаем, что в апреле прошлого года японская компания ispace пыталась осуществить посадку на Луне модуля Hakuto-R, но он разбился, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что в январе этого года американский посадочный модуль Peregrine хоть и долетел до Луны, но не смог приземлится на ее поверхность из-за аварии.

Напоминаем, что астронавты миссии "Аполлон-17" в 1972 году видели странные вспышки на Луне. Ученые из NASA рассказали, что это было и надеются, что астронавты миссии Artemis 2 в 2025 году смогут увидеть такое же явление, как уже писал Фокус.