Японський модуль SLIM почав роботу після аварії: отримано перший знімок поверхні Місяця (фото)

"Місячний снайпер" зробив першу фотографію поверхні Місяця після того, як відновилася подача електроенергії.

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Японський посадковий модуль SLIM приземлився на Місяці 19 січня "догори дриґом", тож його сонячні панелі були спрямовані в неправильному напрямку. Апарат не міг отримувати електроенергію. 29 січня японське космічне агентство JAXA повідомило, що модуль знову працює, адже він подолав енергетичну кризу і зробив першу фотографію місячної поверхні, пише The Guardian.

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Японський посадковий модуль SLIM із прізвиськом "Місячний снайпер" зміг відновити подачу електроенергії і почав наукову діяльність на Місяці. Своє прізвисько апарат отримав через можливість максимально точної посадки недалеко від запанованого місця приземлення. Як уже писав Фокус, SLIM приземлився на відстані 55 метрів від заданої точки. Зазвичай такі апарати приземляються на відстані в кілька кілометрів.

Посадка модуля SLIM на Місяці хоч і відбулася успішно, і Японія стала однією з п'яти країн у світі, яким це вдалося, все ж виявилося, що апарат приземлився "догори дриґом". Тому його сонячні панелі не могли виробляти електроенергію, адже вони не отримували сонячне світло.

В апарата залишилося небагато енергії в його батареї, і він відключився незабаром після приземлення. Але вчені не втрачали надії повернути його до роботи, коли зміниться положення Сонця, щоб панелі змогли отримувати світло, як уже писав Фокус.

Згідно з повідомленням JAXA, з модулем SLIM вдалося встановити зв'язок, і він повернувся до роботи 28 січня. Модуль отримав завдання із Землі розпочинати наукову діяльність і першим що він зробив була фотографія місячної поверхні, створена камерою SLIM.

Модуль отримав завдання із Землі розпочинати наукову діяльність і першим що він зробив була фотографія місячної поверхні, створена камерою SLIM Фото: JAXA

Також відомо, що незабаром після приземлення посадкового модуля SLIM на Місяці, на його поверхні були розгорнуті два крихітних місяцеходи — LEV-1 і LEV-2. Останній нещодавно зробив першу фотографію японського модуля, завдяки якій стало зрозуміло, чому SLIM не може отримати електроенергію, як уже писав Фокус. Місяцехід LEV-2 розміром з тенісний м'яч переміщається поверхнею Місяця і передає зображення на Землю через місяцехід LEV-1, який служить ретранслятором.

Місяцехід зробив першу фотографію японського модуля SLIM Фото: JAXA

Нагадуємо, що у квітні минулого року японська компанія ispace намагалася здійснити посадку на Місяці модуля Hakuto-R, але він розбився, як уже писав Фокус .

Також Фокус писав про те, що в січні цього року американський посадковий модуль Peregrine хоч і долетів до Місяця, але не зміг приземлиться на його поверхню через аварію.

Нагадуємо, що астронавти місії "Аполлон-17" 1972 року бачили дивні спалахи на Місяці. Вчені з NASA розповіли, що це було і сподіваються, що астронавти місії Artemis 2 у 2025 році зможуть побачити таке ж явище, як уже писав Фокус.