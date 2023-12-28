Багато кратерів. Японський апарат зробив знімки поверхні Місяця перед посадкою (фото)

Посадковий апарат SLIM готується приземлитися на Місяці 19 січня.

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Японський посадковий апарат SLIM, який має прізвисько "Місячний снайпер", після того як вийшов на орбіту навколо Місяця, зробив перші фотографії поверхні нашого супутника, пише Space.

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Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) опублікувало дуже докладні фотографії поверхні Місяця, на якій видно багато кратерів. Ці зображення були зроблені апаратом незабаром після того, як він вийшов на орбіту навколо Місяця 25 грудня після кількох місяців польоту до нашого супутника.

Поверхня Місяця. Фотографія посадкового апарату SLIM Фото: JAXA

Цей апарат має продемонструвати, що можна приземлятися на поверхні Місяця з максимальною точністю, тобто практично в тому самому місці, яке було задано програмою польоту. Тому йому дали прізвисько "Місячний снайпер". SLIM має здійснити посадку 19 січня в межах 100 метрів у кратері Шиолі.

Поверхня Місяця. Фотографія посадкового апарату SLIM Фото: JAXA

Якщо все піде за планом, то Японія стане вже п'ятою країною світу, яка змогла посадити свій апарат на поверхні Місяця.

Поверхня Місяця. Фотографія посадкового апарату SLIM Фото: JAXA

Космічний апарат, запущений 6 вересня, зараз обертається по дуже витягнутій орбіті навколо Місяця. При цьому один виток навколо супутника Землі він робить приблизно за 6,4 години. Під час обертання SLIM перебуває в найближчій точці до поверхні Місяця на відстані 600 км, а в найдальшій точці — на відстані 4 тисячі км.

Посадковий апарат SLIM Фото: JAXA

Згідно з повідомленням JAXA, після успішного приземлення на Місяць SLIM проведе ретельні дослідження місячної поверхні за допомогою невеликих зондів.

Як уже писав Фокус, у січні в космос полетить унікальний рентгенівський космічний телескоп "Ейнштейн", створений Китаєм у співпраці з Європейським космічним агентством. Він шукатиме нові джерела рентгенівського випромінювання, а також вивчатиме чорні діри і вибухи наднових.

Також Фокус писав про те, що без Місяця життя на Землі було б зовсім іншим. Тож, фактично людство має бути вдячне за те, що Земля має саме такий унікальний супутник. Жодна планета в Сонячній системі не має такого сусіда.

Ще Фокус писав про те, що вчені виявили вбудований захист від небезпечних астероїдів у самій Землі. Дослідники припускають, що гравітаційний вплив нашої планети здатний руйнувати величезні космічні камені.