Много кратеров. Японский аппарат сделал снимки поверхности Луны перед посадкой (фото)

Посадочный аппарат SLIM готовится приземлиться на Луне 19 января.

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Японский посадочный аппарат SLIM, который имеет прозвище "Лунный снайпер", после того как вышел на орбиту вокруг Луны, сделал первые фотографии поверхности нашего спутника, пишет Space.

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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) опубликовало очень подробные фотографии поверхности Луны, на которой видно много кратеров. Эти изображения были сделаны аппаратом вскоре после того, как он вышел на орбиту вокруг Луны 25 декабря после нескольких месяцев полета к нашему спутнику.

Поверхность Луны. Фотография посадочного аппарата SLIM Фото: JAXA

Этот аппарат должен продемонстрировать, что можно приземляться на поверхности Луны с максимальной точностью, то есть практически в том же месте, которое было задано программой полета. Поэтому ему дали прозвище "Лунный снайпер". SLIM должен осуществить посадку 19 января в пределах 100 метров в кратере Шиоли.

Поверхность Луны. Фотография посадочного аппарата SLIM Фото: JAXA

Если все пойдет по плану, то Япония станет уже пятой страной мира, которая смогла посадить свой аппарат на поверхности Луны.

Поверхность Луны. Фотография посадочного аппарата SLIM Фото: JAXA

Космический аппарат, запущенный 6 сентября, сейчас вращается по очень вытянутой орбите вокруг Луны. При этом один виток вокруг спутника Земли он совершает примерно за 6,4 часа. Во время вращения SLIM находится в самой близкой точке к поверхности Луны на расстоянии 600 км, а в самой дальней точке – на расстоянии 4 тысячи км.

Посадочный аппарат SLIM Фото: JAXA

Согласно сообщению JAXA, после успешного приземления на Луну SLIM проведет тщательные исследования лунной поверхности с помощью небольших зондов.

Как уже писал Фокус, в январе в космос полетит уникальный рентгеновский космический телескоп "Эйнштейн", созданный Китаем в сотрудничестве с Европейским космическим агентством. Он будет искать новые источники рентгеновского излучения, а также изучит черные дыры и взрывы сверхновых.

Также Фокус писал о том, что без Луны жизнь на Земле была бы совсем другой. Поэтому, фактически человечество должно быть благодарно за то, что Земля имеет именно такой уникальный спутник. Ни у одной планеты в Солнечной системе нет такого соседа.

Еще Фокус писал о том, что ученые обнаружили встроенную защиту от опасных астероидов в самой Земле. Исследователи предполагают, что гравитационное влияние нашей планеты способно разрушать огромные космические камни.