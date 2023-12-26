Японський "Місячний снайпер" вийшов на орбіту Місяця: чому ця місія має надважливе значення

У разі успішної посадки на Місяці модуля SLIM вчені зможуть довести, що можна приземлятися на поверхні нашого супутника в точно визначеному місці.

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Посадковий модуль SLIM, створений у Японії, вийшов на орбіту навколо Місяця 25 грудня після 4-місячної подорожі в космосі. У січні він має приземлитися на поверхні нашого супутника, а саме в кратері Шіолі, і в такий спосіб Японія приєднається до "місячного клубу", куди входять уже 4 країни. Але найголовніше, що успішна посадка SLIM доведе, що апарати на Місяці можна приземлити в точно визначеному місці, пише Space.

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Згідно з повідомленням японського космічного агентства JAXA, посадковий модуль SLIM завдовжки 2,7 метра, відправлений у космос ще на початку вересня, успішно вийшов на орбіту навколо Місяця 25 грудня. Наразі він обертається навколо супутника по еліптичній орбіті і апарату потрібно майже 6,5 годин, щоб здійснити повний оберт навколо Місяця. При цьому SLIM наближається до Місяця на відстань 600 км і віддаляється на відстань у 4000 км.

На сьогоднішній день поки що тільки 4 країни у світі змогли посадити свої апарати на Місяці — це США, Китай, Індія і колишній СРСР. Японія може приєднатися до цього "місячного клубу", якщо модуль SLIM здійснить успішну посадку в кратері Шиолі 19 січня 2024 року. Але вчені налаштовані оптимістично, адже це не просто буде перша в історії Японії успішна посадка апарату на Місяці. Ця місія має найважливіше значення для всього майбутнього освоєння Місяця.

Посадковий модуль SLIM Фото: JAXA

Посадковий модуль SLIM не просто так отримав прізвисько "Місячний снайпер". Він має найточніше приземлитися там, де запланували науковці в межах 100 метрів. Тобто, вчені хочуть довести, що посадки роботизованих апаратів, а в майбутньому й модулів з астронавтами, можна здійснювати там, де планувалося, а не там, де це буде найзручніше.

Успішна посадка дасть змогу майбутнім місіям використовувати цю технологію для приземлення, і в такий спосіб вивчення й освоєння Місяця стане ще ефективнішим, вважають учені.

Після приземлення посадкового модуля SLIM на Місяці, він розмістить на поверхні нашого супутника 2 міні-зонди, які допоможуть йому в дослідженні довкілля, а також у підтримці стабільного зв'язку із Землею.

Нагадуємо, що посадковий апарат SLIM вирушив у космос разом із новим рентгенівським космічним телескопом XRISM. Останній зараз перебуває на навколоземній орбіті.

Японія до цього змогла доставити на орбіту Місяця 2 космічні апарати: один 1990 року, а другий — 2007 року. Але країна ще не здійснювала посадку жодного свого апарату на поверхні Місяця.

Як уже писав Фокус, навесні цього року приватна японська компанія ispace спробувала приземлити на Місяці посадковий апарат Hakuto-R, але він розбився.

Фокус уже писав про те, що на шляху до Місяця, апарат SLIM зробив дивовижні фотографії Землі.

Також Фокус писав про те, що США відправлять на Місяць не тільки американських астронавтів, а й представників інших країн. Відбудеться це вже в найближчому майбутньому.