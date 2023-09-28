Японський зонд "місячний снайпер" показав лякаюче фото Землі з орбіти

За інформацією японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA), модуль уже пройшов свою першу критичну фазу на навколоземній орбіті й завершив серію системних випробувань.

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Японський місячний модуль SLIM надіслав моторошне зображення Землі, зроблене під час тестування камери, яку використовуватимуть під час посадки на Місяць. Кадри опубліковані Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA) у соцмережі X (Twitter).

Розумний посадковий модуль для дослідження Місяця запустили на ракеті H-2A 6 вересня. За інформацією JAXA, модуль уже пройшов свою першу критичну фазу на навколоземній орбіті й завершив серію системних випробувань.

SLIM (також відомий як "місячний снайпер") показав Землю, наполовину оповиту тінню на величезному просторі космосу. Камера, якою було зроблено ці знімки, допоможе SLIM визначити положення під час посадки на Місяць.

Зображення, опубліковане JAXA 21 вересня, було зроблено на відстані приблизно 100 000 км від Землі. Кадри монохромні, оскільки навігаційна система з двома камерами призначена для визначення положення кратерів на основі даних на борту космічного корабля.

В акаунті JAXA SLIM також було розміщено зображення, що показує Японію, і розташування далекого, ледь видимого місяця, її кінцевої мети.

Маршрут польоту на Місяць

Нагадаємо, що Індія продовжить спроби розбудити сплячий місяцехід "Чандраяан-3", який навряд чи пережив полярну ніч.

Також повідомлялося, що місяцехід Chandrayaan-3 виявив багато сірки в ґрунті полюсів.