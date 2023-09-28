Японский зонд "лунный снайпер" показал пугающее фото Земли с орбиты

По информации японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), модуль уже прошел свою первую критическую фазу на околоземной орбите и завершил серию системных испытаний.

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Японский лунный модуль SLIM прислал жуткое изображение Земли, сделанное во время тестирования камеры, которую будут использовать во время посадки на Луну. Кадры опубликованы Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) в соцсети X (Twitter).

Умный посадочный модуль для исследования Луны запустили на ракете H-2A 6 сентября. По информации JAXA, модуль уже прошел свою первую критическую фазу на околоземной орбите и завершил серию системных испытаний.

SLIM (также известный как "лунный снайпер") показал Землю, наполовину окутанную тенью на огромном пространстве космоса. Камера, которой были сделаны эти снимки, поможет SLIM определить положение при посадке на Луну.

Изображение, опубликованное JAXA 21 сентября, было сделано на расстоянии примерно 100 000 км от Земли. Кадры монохромные, поскольку навигационная система с двумя камерами предназначена для определения положения кратеров на основе данных на борту космического корабля.

В аккаунте JAXA SLIM также было размещено изображение, показывающее Японию, и расположение далекой, едва видимой луны, ее конечной цели.

Маршрут полета на Луну

Напомним, что Индия продолжит попытки разбудить спящий луноход "Чандраяан-3", который вряд ли пережил полярную ночь.

Также сообщалось, что луноход Chandrayaan-3 обнаружил много серы в грунте полюсов.