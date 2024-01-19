Місії на Місяць. Апарат зі США повернувся і згорів, модуль із Японії спробує приземлитися

Американський посадковий модуль Peregrine так і не приземлився на Місяці і його більше немає, а японський модуль SLIM збирається сісти на супутнику Землі.

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Уранці в п'ятницю, 19 січня, пошкоджений посадковий модуль Peregrine, створений американською компанією Astrobotic, повернувся на Землю після невдалої місії на Місяць і згорів в атмосфері планети. Японський посадковий модуль SLIM увечері в п'ятницю, 19 січня, має здійснити посадку на поверхню Місяця, пише ScienceAlert.

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Невдала місія на Місяць

Посадковий модуль Peregrine мав стати першим приватним апаратом, який приземлиться на Місяці 23 лютого. Але запущений 8 січня модуль так і не зміг виконати свою місію.

Незабаром після того, як модуль відокремився від ракети-носія Vulcan, сталося пошкодження двигуна і паливо почало вилітати в космос. Стало зрозуміло, що ніякої посадки вже не буде. Проте американський апарат працював нормально, з ним підтримувався зв'язок, і він навіть зміг долетіти до Місяця, облетів його, і почав повертатися на Землю.

Під час свого польоту Peregrine зробив цікаву фотографію, на якій видно не тільки сам модуль, але навіть частину Землі на тлі чорного космосу, як уже писав Фокус.

Під час свого польоту Peregrine зробив цікаву фотографію, на якій видно не тільки сам модуль, а й навіть частину Землі Фото: space.com

Посадковий модуль пробув у космосі понад 10 днів. На його борту було розміщено 20 корисних навантажень від NASA, інших космічних агентств і наукових установ. Його метою було дослідження Місяця і збір інформації для майбутньої висадки астронавтів на Місяць у 2026 році.

Посадковий модуль пробув у космосі понад 10 днів Фото: space.com

У п'ятницю, 19 січня компанія Astrobotic провела контрольований спуск Peregrine в атмосферу Землі, і він згорів у ній над південною частиною Тихого океану. З огляду на те, що апарат мав відносно невеликі розмір і масу, то ніяких уламків не повинно було залишитися. У будь-якому разі спуск над відкритим океаном мінімізував ризик потрапляння уламків у населені регіони на суші.

Також варто зазначити, що посадковий модуль Peregrine мав стати першим апаратом зі США, який приземлився на Місяці з моменту завершення програми "Аполлон" у 1972 році.

Можливо, це буде вдала місія на Місяць

Водночас посадковий модуль SLIM японського космічного агентства, який ще у вересні вирушив у космос, має вперше в історії Японії приземлитися на Місяці ввечері в п'ятницю, 19 січня. За приземленням цього модуля можна буде стежити в прямому ефірі.

SLIM прибув на орбіту навколо Місяця ще наприкінці минулого року і надіслав на Землю зображення поверхні нашого супутника, як уже писав Фокус .

Якщо все піде за планом, то японський посадковий модуль має здійснити дуже точну посадку в межах 100 метрів від цільової точки в кратері Шиолі на Місяці. Вчені хочуть продемонструвати можливість здійснення таких точних посадок за допомогою нової технології. Тому посадковий модуль SLIM має прізвисько "Місячний снайпер".

Якщо все піде за планом, то японський посадковий модуль має здійснити дуже точну посадку в межах 100 метрів від цільової точки в кратері Шиолі на Місяці Фото: JAXA

Якщо у SLIM вийде успішно приземлитися на Місяці, то Японія стане п'ятою країною, яка домоглася такого результату, після США, Індії, Китаю і колишнього СРСР.

Як уже писав Фокус, NASA обрало проєкт для дослідження Венери і туди полетить літак. Він разом з роботизованим наземним апаратом повинен збирати зразки і вивчати атмосферу і поверхню Венери. Але поки це тільки попередній проект і невідомо, чи буде він реалізований.