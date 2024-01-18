Пекельний близнюк Землі. NASA обрало проєкт для дослідження Венери: полетить літак (фото)

NASА обрало цікавий варіант для дослідження Венери та збору зразків.

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Якщо ви думаєте, що пекла не існує, то ви помиляєтеся. Справжнім пеклом можна вважати умови на Венері. Із середньою температурою 450 градусів Цельсія, атмосферним тиском, що в 92 рази перевищує земний, і хмарами з сірчаної кислоти, Венера є найворожішим світом у Сонячній системі. Не дивно, чому космічним агентствам було так важко досліджувати Венеру. Незважаючи на це, існує багато пропозицій, які стосуються апаратів, здатних вижити в пекельних умовах Венери досить довго, щоб виконати місію зі збору зразків, пише Universe Today.

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NASA в рамках програми Innovative Advanced Concepts обрало проєкти космічних апаратів для місії зі збору та доставки на Землю зразків з Венери. Одна з таких пропозицій походить від аерокосмічного інженера Джеффрі Лендіса і його колег, які працюють у NASA. Запропонована ними концепція складається з літака на сонячній енергії, який отримуватиме паливо безпосередньо з атмосфери Венери і доставить на поверхню планети роботизований апарат для збору зразків.

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Ідею літака на сонячній енергії, що досліджує Венеру, Лендіс і його колеги розробляли близько двадцяти років. Такий літак може безпечно досліджувати хмари на Венері на висоті приблизно 60 км над поверхнею. На цій висоті, за словами Лендіса, інтенсивність сонячної активності порівнянна з інтенсивністю сонячної енергії на Землі, а атмосферний тиск робить політ легшим, ніж на Марсі.

Ідею літака на сонячній енергії, що досліджує Венеру, Лендіс і його колеги розробляли близько двадцяти років Фото: Universe Today

На висоті приблизно 60 км, у середньому шарі атмосфери Венери, температура коливається від мінус 100 градусів Цельсія до приблизно плюс 30-70 градусів Цельсія. Вплив дощів із сірчаної кислоти тут буде мінімальним, вважають учені. А завдяки повільному періоду обертання Венери (243 дні) літак на сонячній енергії зазнаватиме впливу постійного денного світла.

Лендіс представив архітектуру місії, яка включає ще й наземні роботизовані апарати. У той час як вони досліджуватимуть поверхню Венери протягом 50 днів, літак досліджуватиме атмосферу Венери на висоті від 60 до 100 км.

Із середньою температурою 450 градусів Цельсія, атмосферним тиском, що в 92 рази перевищує земний, і хмарами з сірчаної кислоти, Венера є найбільш ворожим світом у Сонячній системі Фото: NASA

Вчені вважають, що літак з розмахом крил 9 метрів і довжиною 7 метрів, має бути доставлений на Венеру в складеному вигляді. Літак набуде потрібної форми, щойно досягне Венери, і матиме багато переваг перед іншими концепціями, такими як повітряні кулі та дирижаблі на сонячних батареях, вважає Лендіс.

Остання версія проєкту, який обрало NASA для першої фази розроблення, передбачає, що літак використовуватиме не тільки сонячну енергію, а й ракетний двигун із паливом, яке отримують безпосередньо з атмосфери Венери.

Вчені вважають, що літак зможе зібрати зразки атмосфери Венери і це, можливо, розв'яже суперечки про те, чи може бути життя в хмарах цієї планети. Тепер Лендіс і його колеги, отримавши фінансування, приступили до створення більш детального проекту майбутньої місії на Венеру.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що у Венери в минулому був супутник, який є міцною неправильного обертання Венери.

Також Фокус писав про те, як марсоходи-близнюки NASA змінили науку про Марс. У січні виповнюється 20 років відтоді, як на Марсі приземлилися марсоходи Spirit і Opportunity.