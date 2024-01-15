На гарячій сусідці Землі виявили щось холодне: що знайшли на Венері (фото)

Учені вважають, що на планеті, де температура піднімається до 460 градусів за Цельсієм, є місце для примарних холодних атмосферних об'єктів.

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Венеру не дарма іноді називають пекельною планетою, адже температура на її поверхні в середньому становить понад 460 градусів за Цельсієм. Цієї температури достатньо, щоб розплавити свинець. Але як показало дослідження, опубліковане в журналі Advancing Earth and Space Sciences, у середніх шарах атмосфери Венери досить низька температура, щоб тут ховався лід і утворювалися примарні хмари. Але вони існують недовго, пише Space.

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Хоча Меркурій розташований найближче до Сонця, усе ж найспекотнішою планетою в Сонячній системі є Венера. На поверхні цієї дуже негостинної планети температура становить у середньому 464 градуси за Цельсієм. Але, як показали супутникові знімки та комп'ютерні моделі, на висоті приблизно 120 км над поверхнею планети температура може знижуватися до мінус 183 градусів за Цельсієм.

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Загадкові плями гарячої планети. Виявлено відсутній компонент у хмарах Венери (фото)

Учені вважають, що за такої температурі вода й вуглекислий газ можуть конденсуватися в частинки льоду. Із цих частинок можуть сформуватися крижані хмари. Якщо температура падає нижче ніж 183 градуси за Цельсієм, то хмари збільшуються в розмірах. Автори дослідження кажуть, що через те, що атмосфера Венери в основному складається з вуглекислого газу, крижані кристали вуглекислого газу ростуть, а потім швидко осідають в атмосфері планети.

У середніх шарах атмосфери Венери досить низька температура, щоб тут ховався лід і утворювалися примарні хмари. Але вони існують недовго. Фото: NASA

Учені припускають, що внаслідок такого процесу в середньому шарі атмосфери Венери відбувається перенасичення як аморфною твердою водою, так і кристалічним льодом із вуглекислого газу. Це означає, що хмари з водяного льоду можуть постійно оточувати Венеру, тоді як час від часу утворюватимуться недовговічні крижані хмари з вуглекислого газу.

Дослідники припускають, що холодні хмари діють як "пастка" для води й запобігають виходу частинок води в космос. Так відбувається утримання води в атмосфері Венери.

Хоча Меркурій розташований найближче до Сонця, усе ж найспекотнішою планетою в Сонячній системі є Венера. На поверхні цієї дуже негостинної планети температура становить у середньому 464 градуси за Цельсієм. Фото: NASA

Автори дослідження кажуть, що теоретично примарні крижані хмари з вуглекислого газу на Венері можна побачити, якби вони б стали більшого розміру, щоб розсіювати достатню кількість світла.

За словами вчених, хмари на Венері можна було б побачити, якби вони існували досить довго, а так імовірність їх прямого виявлення дуже мала. Як показує моделювання, найімовірніше, ці недовговічні хмари в середній частині атмосфери Венери трохи схожі на перисті хмари на Землі.

Нагадуємо, що згідно з нещодавнім дослідженням, причиною незвичайного обертання Венери навколо своєї осі, найімовірніше, є знищений пекельною планетою супутник, як уже писав Фокус.

Хоча Венера вважається найближчою планетою до Землі, насправді, як кажуть учені, одразу три планети Сонячної системи можна назвати найближчими сусідами Землі. Про те, як це може бути, Фокус уже писав.