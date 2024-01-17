Приречений місячний модуль впаде на Землю: невідомо, куди саме

Замість того, щоб приземлитися на Місяці, посадковий апарат Peregrine повертається на Землю.

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Приватний посадковий модуль Peregrine мав здійснити посадку на Місяці 23 лютого, але в нього виник витік палива і він повертається назад на Землю. Очікується, що в четвер, 18 січня, апарат вріжеться в атмосферу Землі, але поки що не відомо, де саме відбудеться падіння на планету, пише Space.

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Згідно з повідомленням компанії Astrobotic, яка побудувала посадковий модуль Peregrine, у понеділок, 15 січня він перебував на відстані 350 тисяч км від Землі після того, як вилетів за межі орбіти Місяця. Відтоді апарат із великою швидкістю повертається назад на Землю. Запобігти його падінню в атмосферу планети 18 січня немає жодної можливості, тому його невдала місія закінчиться тим, що він має повністю згоріти.

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Як уже писав Фокус, астроном-любитель Тоні Данн, який використовував дані NASA про переміщення посадкового модуля Peregrine в космосі, повідомив, що найімовірніше апарат увійде в атмосферу над східною частиною Австралії. Але представники Astrobotic і NASA поки що не повідомили про те, де станеться падіння на Землю, і з цього приводу 18 січня буде зібрано пресконференцію для ЗМІ.

Посадковий модуль Peregrine 15 січня надіслав на Землю чергове селфі Фото: space.com

Місячний посадковий апарат вивела на орбіту нова ракета-носій Vulcan від компанії United Launch Alliance ще 8 січня, як уже писав Фокус. Це був перший політ для ракети, і він виявився успішним. Чого не скажеш про місію Peregrine, де через кілька годин після запуску було виявлено витік палива з рухової системи. Хоча швидкість витоку сповільнилася з часом, все ж ще минулого тижня стало зрозуміло, що модуль не приземлиться на Місяці і не стане першим в історії приватним посадковим апаратом, який зробив це.

Peregrine все ж долетів до Місяця і навіть вийшов далі орбіти нашого супутника, але потім повернув назад і полетів у бік Землі. На борту цього апарата перебуває два десятки корисних наукових навантажень, п'ять із яких належать NASA. Там же знаходилися прилади, за допомогою яких NASA планує створити навігаційну мережу на Місяці, яка допоможе краще приземлятися там посадковим модулям і космічним кораблям, як уже писав Фокус.

Peregrine все ж долетів до Місяця і навіть вийшов далі орбіти нашого супутника, але потім повернув назад і полетів у бік Землі Фото: space.com

Згідно з повідомленням компанії Astrobotic, посадковий модуль працює, посилає сигнали, але поки що триває обговорення того, де саме він вріжеться в атмосферу і згорить там. Значний витік палива не дає змоги повністю контролювати повернення апарата на Землю.

Представники Astrobotic повідомили, що ця місія вже багато чому їх навчила, тож наступна місія на Місяць буде більш успішною. Цього року американська компанія планує посадити на Місяці ще один модуль під назвою Griffin, який також нестиме багато корисних навантажень для проведення досліджень та експериментів на супутнику Землі.

До речі, посадковий модуль Peregrine є першим за 52 роки апаратом зі США, який був відправлений на поверхню Місяця.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували походження загадкових каменів з Місяця. 3,5 млрд років тому на Місяці сталася реакція, в результаті якої були створені породи, несхожі на ті, що зустрічаються де-небудь ще в Сонячній системі.