Вода на Місяці: нове відкриття суперечить існуючим уявленням про супутник Землі (фото)

Учені вважають, що на поверхні Місяця може бути більше води, ніж передбачалося. Тепер потрібно знайти спосіб її добути.

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Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Nature Astronomy, зробили дуже важливе відкриття, яке суперечить уявленням про Місяць, що існували раніше. Вчені з'ясували, що в корі Місяця понад 4 млрд років тому було набагато більше води, ніж передбачалося, пише Phys.

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Учені кажуть, що довгий час вважалося, що місячна поверхня висохла протягом тисяч і навіть мільйонів років після початку формування Місяця. Але нові результати показують, що на поверхні Місяця може бути більше води, ніж вважалося раніше. Тепер потрібно знайти спосіб її добути.

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Результати дослідження мають величезну цінність напередодні висадки людини на Місяці 2026 року, згідно з планом NASA. Вода має стратегічне значення для встановлення постійної присутності людей на супутнику Землі.

Результати дослідження мають величезну цінність напередодні висадки людини на Місяці 2026 року, згідно з планом NASA. Вода має стратегічне значення для встановлення постійної присутності людей на супутнику Землі Фото: NASA

Вивчення перших зразків з Місяця, отриманих під час місій програми "Аполлон" понад 50 років тому показало, що на Місяці дуже мало води, тобто він практично повністю сухий. Так вчені вважали до 2008 року, коли повторний аналіз зразків виявив значну кількість води. Але дослідження метеорита, що прилетів на Землю з Місяця, показало, що на поверхні Місяця в минулому було набагато більше води, ніж припускали вчені.

Дослідження місячного метеорита дало змогу отримати ключову інформацію про історію води на Місяці, адже він має особливий хімічний склад і є частиною ранньої кори супутника Землі віком приблизно 4,5 млрд років.

Дослідження місячного метеорита дало змогу отримати ключову інформацію про історію води на Місяці, адже він має особливий хімічний склад і є частиною ранньої кори супутника Землі віком приблизно 4,5 млрд років Фото: phys.org

Вчені виявили в складі метеорита найпоширеніший фосфат на Землі під назвою апатит і це дало змогу вперше безпосередньо вивчити невідому стадію історії Місяця. Дослідження показує, що в ранній корі Місяця було більше води, ніж передбачалося.

Вчені кажуть, що вивчення метеорита дає змогу розширити знання про історію води на Місяці, які раніше покладалися переважно на зразки місій "Аполлон". Тепер дослідники хотіли б отримати зразки зі зворотного боку Місяця, щоб з'ясувати ще більше подробиць про еволюцію нашого супутника.

Розкриття історії води в ранній корі Місяця важливе для поліпшення розуміння походження води в Сонячній системі, кажуть учені.

Якщо говорити про зразки зі зворотного боку Місяця, то Китай у травні цього року має намір відправити на супутник Землі новий посадковий модуль, який призначений для виконання збору місцевого реголіту не тільки з поверхні, а й з кори Місяця. Про це вже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що американські вчені отримали доступ до зразків з Місяця, зібраних китайським посадковим модулем ще 4 роки тому, тільки наприкінці минулого року.

Нагадуємо, що в NASA створили спеціальні навігаційні пристрої, які допоможуть здійснювати більш безпечне приземлення на поверхню Місяця, як уже писав Фокус.