Немає ніде в Сонячній системі. Учені з'ясували походження загадкових каменів з Місяця (фото)

3,5 млрд років тому на Місяці відбулася реакція, унаслідок якої було створено породи, несхожі на ті, що зустрічаються де-небудь ще в Сонячній системі.

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Багато порід на Місяці напрочуд мають у своєму складі багато титану. У деяких зразках, доставлених з Місяця, оксид титану займає приблизно 18% загальної ваги. Цей факт не давав спокою вченим протягом понад 50 років, бо вони не могли пояснити, як ці місячні камені були створені і як вони з'явилися на поверхні супутника Землі. Тепер ця загадка вирішена. Результати нового дослідження були опубліковані в журналі Nature Geoscience, пише IFLScience.

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Під час місії "Апполон-17" понад півстоліття тому астронавти доставили на Землю з Місяця велику кількість місцевих каменів. Деякі з них були знайомі вченим, але інші ні, адже для їхнього створення була необхідна або відсутність води, або повітря. Але походження деяких місячних порід пояснити так і не вдалося.

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Наприклад, вулканічні базальти виявилися набагато різноманітнішими за хімічним складом, ніж їхні аналоги на Землі, але при цьому дуже виділялася величезна різниця в концентрації титану. Відтоді вчені намагалися пояснити походження базальту з високим вмістом титану на Місяці. Ще більше цю загадку посилив той факт, що спостереження з орбіти показали, що на супутнику Землі такі породи дуже поширені. Автори нового дослідження наблизилася до відтворення загадкового базальту в лабораторії і надали своє пояснення того, як ці породи могли виникнути на Місяці.

Наприклад, вулканічні базальти виявилися набагато різноманітнішими за хімічним складом, ніж їхні аналоги на Землі, але при цьому дуже виділялася величезна різниця в концентрації титану. Відтоді вчені намагалися пояснити походження базальту з високим вмістом титану на Місяці. Ще більше цю загадку посилив той факт, що спостереження з орбіти показали, що на супутнику Землі такі породи дуже поширені Фото: NASA

Вулканічні породи на супутнику Землі були створені внаслідок охолодження стародавнього океану з гарячої магми. Але ця магма була унікальною і існувала тільки на Місяці, вважають вчені, але пояснити, як загадкові породи потрапили на поверхню Місяця було складно, хоча дослідникам це вдалося.

Місячний базальт із високою концентрацією титану має ще й низьку щільність, порівняно з його аналогами на Землі. Вчені вважають, що через це базальт міг вийти на поверхню внаслідок масштабних вивержень приблизно 3,5 млрд років тому, ще до того, як на Місяці припинилася вулканічна активність.

Вченим було важко пояснити, як виник саме такий базальт і чому він виник тільки на Місяці. Деякі гіпотези припускали, що базальти з високим вмістом титану утворилися з речовин у мантії Місяця, які називаються кумулятивні породи, що містили ільменіт.

Але в лабораторії частково розплавлені кумулятивні породи не відповідали базальтам, доставленим із Місяця. Ба більше, ця порода виявилася настільки щільною, що навряд чи вона могла потрапити на поверхню. Місяця.

Місячний базальт із високою концентрацією титану має ще й низьку щільність, порівняно з його аналогами на Землі. Учені вважають, що через це базальт міг вийти на поверхню внаслідок масштабних вивержень приблизно 3,5 млрд років тому, ще до того, як на Місяці припинилася вулканічна активність Фото: NASA

Автори нового дослідження з'ясували, що, коли кумулятивні породи, що містили ільменіт, вступають у реакцію з твердими мінералами олівіном і ортопіроксеном, то розплавлена порода відповідає базальтам з високим вмістом титану. Також отримана порода має низьку щільність, а отже могла вийти на поверхню Місяця внаслідок вивержень.

Вчені визнають, що їхня модель не повністю відтворює взаємодію місячних розплавлених і твердих порід. Проте вони вважають, що багата на титан магма, що вийшла на поверхню Місяця, може бути створена за допомогою часткового плавлення кумулятивних порід, що містять ільменіт. Але ці розплавлені породи, швидше за все, зазнали значних змін у своєму хімічному складі за рахунок реактивного потоку в мантії Місяця. Тому реактивний потік може бути тим процесом, який зменшив щільність розплавленої породи з високим вмістом титану та дав їй змогу вирватися на поверхню Місяця, підсумовують учені.

Як уже писав Фокус, нове відкриття суперечить існуючим уявленням про Місяць. Вчені вважають, що на поверхні Місяця може бути більше води, ніж передбачалося. Тепер потрібно знайти спосіб її добути.

Також Фокус писав про те, що під землею в Сибіру щось вибухає, утворюючи 50-метрові діри і вчені пояснили це явище. Дослідники запропонували нове пояснення величезним кратерам, які продовжують з'являтися в Сибіру і вперше були виявлені 12 років тому.