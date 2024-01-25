Історичний знімок. З'явилося перше зображення японського модуля SLIM на Місяці (фото)

Японське космічне агентство заявило, що "Місячний снайпер" влучив точно в ціль.

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Один із двох крихітних місяцеходів, які були на борту посадкового модуля SLIM, зробив історичну фотографію — він зафіксував японський посадковий апарат на поверхні Місяця. SLIM отримав прізвисько "Місячний снайпер" через його здатність максимально точно приземлитися на Місяці максимально близько до заданої точки. З'явилося підтвердження, що це йому вдалося, пише Space.

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Нагадуємо, що японський посадковий модуль успішно здійснив посадку на Місяці 19 січня, внаслідок чого Японія стала п'ятою країною, яка коли-небудь здійснила м'яку посадку на супутнику Землі. Новий знімок підтверджує цей факт.

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) оприлюднило фотографію посадкового модуля SLIM, яку зробив крихітний місяцехід LEV-2. Це один із двох місяцеходів, які доставив на Місяць "Місячний снайпер". Таким чином цей місяцехід став першим японським апаратом, який зробив знімки на поверхні супутника Землі. Місяцехід LEV-2 передав зображення на Землю через свого напарника місяцехід LEV-1 (обидва мають розмір тенісного м'яча). Це дало змогу японським ученим підтвердити те, що обидва місяцеходи підтримують зв'язок між собою та успішно виїхали на поверхню Місяця.

Водночас, згідно з повідомленням JAXA, SLIM зміг виконати поставлене перед ним завдання приземлитися в радіусі 100 метрів від точки посадки, пише DW. Японські вчені заявили, що модуль приземлився на відстані 55 метрів від заданої точки. Таким чином було успішно продемонстровано технологію максимально точної посадки, яку зможуть використовувати інші апарати і космічні кораблі.

Один із двох крихітних місяцеходів, які були на борту посадкового модуля SLIM, зробив історичну фотографію — він зафіксував японський посадковий апарат на поверхні Місяця Фото: JAXA

Посадковий модуль SLIM полетів на Місяць у вересні 2023 року, а потім здійснив історичну посадку на супутник Землі. Але успіх був затьмарений тим, що після приземлення його сонячні панелі не могли виробляти електроенергію. У результаті модуль відключився.

Завдяки новому зображенню японські вчені вважають, що це може бути пов'язано з тим, що модуль SLIM приземлився не зовсім правильно. Таким чином його сонячні панелі не приймають сонячне світло.

Як уже писав Фокус, японські вчені не втрачають надії відновити роботу модуля SLIM, коли сонячні промені потраплятимуть на сонячні панелі через зміну положення Сонця. Спроби повернути посадковий модуль до життя триватимуть приблизно до 1 лютого. Якщо ж вони не матимуть успіху, то відновити роботу SLIM уже не вдасться, адже на Місяці почнеться довга ніч, і заряд акумулятора, що залишився, повністю виснажиться.

Ще Фокус писав про те, що NASA провело випробування нового двигуна найпотужнішої у світі ракети Space Launch System, призначеної для польотів на Місяць. Нові двигуни будуть використовуватися через кілька років для місій з екіпажем на супутник Землі.

Також Фокус писав про те, що космічні апарати спостерігали появу на Сонці дуже рідкісного подвійного спалаху. Такі події найчастіше виникають під час підвищення рівня сонячної активності.