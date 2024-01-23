Еще не умер: первый японский посадочный модуль на Луне пытаются вернуть к жизни (фото)

Аппарат с прозвищем "Лунный снайпер", возможно, еще сможет начать свою работу на поверхности на Луны после аварии.

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Японии удалось посадить свой первый в истории модуль SLIM на Луне 19 января. Хотя произошла мягкая посадка, все пошло не так, как планировалось. Солнечные панели аппарата не начали производить электроэнергию, поэтому будущее миссии оказалось туманным. Но в Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA) заявили, что еще рано говорить о том, что SLIM уже "умер" Луне и инженеры миссии работают над возвращением его к "жизни", пишет Space.

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Посадочный модуль SLIM получил прозвище "Лунный снайпер" из-за того, что он впервые продемонстрировал технологию максимально точной посадки на поверхности Луны. Ему удалось приземлиться в пределах 100 метров от назначенной точки в кратере Шиоли, что является огромным достижением. Раньше аппараты садились на Луну в радиусе нескольких километров. По крайней мере японские ученые считают, что это произошло, ведь они продолжают собирать данные и обещают сообщить обновленную информацию в конце недели.

Посадочный модуль SLIM получил прозвище "Лунный снайпер" из-за того, что он впервые продемонстрировал технологию максимально точной посадки на поверхности Луны Фото: JAXA

SLIM отправился на Луну в сентябре прошлого года, в конце декабря вышел на окололунную орбиту, а 19 января приземлился на Луне. Согласно сообщению JAXA, два лунохода, которые находились на борту SLIM, выехали на поверхность спутника Земли. Хотя эта информация также еще требует подтверждения.

Но после приземления на Луне у модуля возникли проблемы в работе солнечных панелей, и он работал некоторое время на заряде аккумулятора. Как сообщили инженеры миссии 22 января, заряд аккумулятора снизился до уровня 12% и SLIM отключился. Также стало известно, что еще есть возможность восстановить работу посадочного модуля, ведь солнечные панели могут начать выработку электроэнергии. Если это произойдет, для миссии не будет все потеряно, сообщили в JAXA.

По слова японских ученых, после приземления на Луне SLIM успел передать на Землю технические данные, которые показали, что все его приборы работали хорошо. О результатах своей работы, направленной на возобновление работы посадочного модуля, в JAXA пообещали сообщить через несколько дней.

Японские ученые считают, что несмотря на возникшие проблемы, миссию можно считать успешной, ведь посадка на Луне состоялась. Это сделать очень проблематично, ведь, например, посадочный модуль из CША, под названием Peregrin, так и не смог этого сделать и вернулся на Землю, где и сгорел в атмосфере, как уже писал Фокус.

После того, как посадочный модуль SLIM совершил приземление на Луне, Япония присоединилась к четырем странам мира, которым ранее удалось это сделать. США и бывший СССР совершили посадки своих аппаратов на спутнике Земли во время Холодной войны и были первыми, кто это сделал. После них достиг такого же успеха Китай в 2013 году, а в 2023 году это сделала Индия со своей миссией "Чандраян-3". Подробнее об этой миссии и ее достижениях Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили уникальную черную дыру, которую еще никогда не находили в космосе. Она является недостающим звеном между двумя известными типами черных дыр.