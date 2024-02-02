Уникальная операция NASA на Марсе: в чем причина катастрофы вертолета Ingenuity (фото)

Ученые пытаются понять, что привело к повреждению лопастей марсианского вертолета из-за чего он завершил свою миссию на Марсе.

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Хотя вертолет Ingenuity уже никогда не взлетит в небо Марса и его миссию можно считать завершенной, все же в NASA до сих пор точно не знают, что стало причиной повреждения лопастей несущего винта летательного аппарата. Чтобы это выяснить ученые проведут специальный тест, во время которого запустят винт Ingenuity, который сейчас находится на поверхности Красной планеты, пишет Gizmodo.

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Прошла неделя с тех пор, как NASA объявило о том, что миссия вертолета Ingenuity завершена. Во время последнего полета Ingenuity, который состоялся 18 января он, как теперь стало известно, повредил все четыре лопасти несущего винта. Хотя изначально ученые предполагали, что повреждена только одна лопасть, судя по изображениям, которые были присланы на Землю. 18 января ученые потеряли связь с вертолетом, а когда смогли ее восстановить, то обнаружили, что Ingenuity потерпел крушение и больше не сможет подняться в марсианское небо.

Хотя вертолет Ingenuity уже никогда не взлетит в небо Марса и его миссию можно считать завершенной, все же в NASA до сих пор точно не знают, что стало причиной повреждения лопастей несущего винта летательного аппарата Фото: NASA

Согласно новому сообщению NASA, до сих пор точно не известно, что стало причиной жесткой посадки, которая привела к повреждению лопастей вертолета. Возможно во время полета резко упала мощность батареи, что привело к падению, или же вертолет случайно ударился о поверхность, и подача электроэнергии прекратилась.

Это изображение, на котором видна тень поврежденной лопасти вертолета Ingenuity Фото: NASA

Для того, чтобы выяснить причину катастрофы, ученые будут медленно вращать лопасти вертолета и покачивать их, то есть регулировать угол наклона, чтобы определить степень повреждения. Во время этого теста ученые будут собирать данные, которые помогут понять, что же произошло на самом деле. В NASA заявили, что независимо от того, что покажут данные теста, вертолет уже никогда не взлетит и его миссию после проведения проверки уже точно можно будет считать завершенной.

Вертолет Ingenuity приземлился на Марсе вместе с марсоходом Perseverance в феврале 2021 года. Изначально планировалось, что вертолет сделает всего 5 вылетов в течение 30 дней и таким образом продемонстрирует возможность полетов в тонкой атмосфере Марса.

Один из последних снимков поверхности Марса, сделанных вертолетом Ingenuity Фото: NASA

Но в итоге марсианский вертолет превзошел все ожидания ученых и смог подняться над поверхностью Марса целых 72 раза. За почти 3 года на Марсе вертолет преодолел расстояние 17 700 метров и находился в полете в общей сложности 129 минут.

По словам ученых из NASA, технология вертолета будет использована для создания других подобных летательных аппаратов, которые отправятся в будущем как на Марс, так и на другие планеты Солнечной системы.

Стоит сказать, что все время своей работы на Марсе вертолет Ingenuity был надежным помощником для марсохода Perseverance, помогая ему находить безопасные пути для передвижения по пересеченной местности Красной планеты в поисках признаков древней марсианской жизни и проведении других важных научных исследований. Например, как уже писал Фокус, марсоход подтвердил то, что давно предполагали ученые – на Марсе действительно были озера из жидкой воды.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что полет человека на Марс может привести к негативным последствиям для работы мозга. Чтобы этого избежать ученые нашли неожиданное решение.

Также Фокус писал о том, стоит ли людям лететь на Марс и что там с нами может произойти. Четвертая планета от Солнца представляет собой не очень гостеприимный мир, где нечем дышать.