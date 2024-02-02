Унікальна операція NASA на Марсі: у чому причина катастрофи вертольота Ingenuity (фото)

Вчені намагаються зрозуміти, що призвело до пошкодження лопатей марсіанського гелікоптера, через що він завершив свою місію на Марсі.

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Хоча гелікоптер Ingenuity вже ніколи не злетить у небо Марса і його місію можна вважати завершеною, все ж таки в NASA досі достеменно не знають, що стало причиною пошкодження лопатей несучого гвинта літального апарата. Щоб це з'ясувати, вчені проведуть спеціальний тест, під час якого запустять гвинт Ingenuity, що зараз перебуває на поверхні Червоної планети, пише Gizmodo.

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Минув тиждень відтоді, як NASA оголосило про те, що місія вертольота Ingenuity завершена. Під час останнього польоту Ingenuity, який відбувся 18 січня, він, як тепер стало відомо, пошкодив усі чотири лопаті несучого гвинта. Хоча спочатку вчені припускали, що пошкоджена тільки одна лопать, судячи із зображень, які були надіслані на Землю. 18 січня вчені втратили зв'язок із вертольотом, а коли змогли його відновити, то виявили, що Ingenuity зазнав аварії і більше не зможе піднятися в марсіанське небо.

Хоча гелікоптер Ingenuity вже ніколи не злетить у небо Марса і його місію можна вважати завершеною, все ж таки в NASA досі достеменно не знають, що стало причиною пошкодження лопатей несучого гвинта літального апарата Фото: NASA

Згідно з новим повідомленням NASA, досі достеменно не відомо, що стало причиною жорсткої посадки, яка призвела до пошкодження лопатей вертольота. Можливо під час польоту різко впала потужність батареї, що призвело до падіння, або ж вертоліт випадково вдарився об поверхню, і подача електроенергії припинилася.

Це зображення, на якому видно тінь пошкодженої лопаті вертольота Ingenuity Фото: NASA

Для того, щоб з'ясувати причину катастрофи, науковці повільно обертатимуть лопаті гелікоптера і погойдуватимуть їх, тобто регулюватимуть кут нахилу, щоб визначити ступінь пошкодження. Під час цього тесту вчені збиратимуть дані, які допоможуть зрозуміти, що ж сталося насправді. У NASA заявили, що незалежно від того, що покажуть дані тесту, гелікоптер уже ніколи не злетить і його місію після проведення перевірки вже точно можна буде вважати завершеною.

Гелікоптер Ingenuity приземлився на Марсі разом із марсоходом Perseverance у лютому 2021 року. Спочатку планувалося, що гелікоптер зробить лише 5 вильотів протягом 30 днів і в такий спосіб продемонструє можливість польотів у тонкій атмосфері Марса.

Один з останніх знімків поверхні Марса, зроблених вертольотом Ingenuity Фото: NASA

Але в підсумку марсіанський гелікоптер перевершив усі очікування вчених і зміг піднятися над поверхнею Марса цілих 72 рази. За майже 3 роки на Марсі вертоліт подолав відстань 17 700 метрів і перебував у польоті загалом 129 хвилин.

За словами вчених з NASA, технологію вертольота буде використано для створення інших подібних літальних апаратів, які вирушать у майбутньому як на Марс, так і на інші планети Сонячної системи.

Варто сказати, що весь час своєї роботи на Марсі гелікоптер Ingenuity був надійним помічником для марсохода Perseverance, допомагаючи йому знаходити безпечні шляхи для пересування пересіченою місцевістю Червоної планети в пошуках ознак стародавнього марсіанського життя і проведенні інших важливих наукових досліджень. Наприклад, як уже писав Фокус, марсохід підтвердив те, що давно припускали вчені — на Марсі дійсно були озера з рідкої води.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що політ людини на Марс може призвести до негативних наслідків для роботи мозку. Щоб цього уникнути вчені знайшли несподіване рішення.

Також Фокус писав про те, чи варто людям летіти на Марс і що там з нами може статися. Четверта планета від Сонця являє собою не дуже гостинний світ, де нічим дихати.