Марсохід NASA можливо вже знайшов ознаки життя на Марсі: підтверджено існування озера

Марсохід Perseverance підтвердив факт існування озера на дні кратера Єзеро на Марсі. Можливо марсохід уже зібрав скам'янілості стародавніх мікробів.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Science Advances, марсохід NASA виявив, що кратер Єзеро на Марсі в далекому минулому був заповнений водою. Таким чином з'являється надія на те, що марсохід уже зміг зібрати зразки породи, в яких містяться скам'янілості марсіанського мікробного життя. Але дізнатися, чи так це насправді, вчені зможуть тільки тоді, коли ці зразки потраплять на Землю, пише Live Science.

Марсохід Perseverance, який приземлився в кратері Єзеро діаметром 45 км у лютому 2021 року разом зі своїм напарником, вертольотом Ingenuity, який вже вийшов із ладу, виявив ознаки існування озера з рідкої води за допомогою георадара. Нагадуємо, що протягом майже 3 років марсохід досліджував поверхню кратера Єзеро разом із вертольотом Ingenuity, який здійснив свій останній політ 18 січня, пошкодив лопаті гвинта і на цьому його місія закінчилася, як уже писав Фокус.

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Марсохід Perseverance займається вивченням кратера Єзеро і шукає ознаки стародавнього мікробного життя. Водночас він збирає зразки місцевої породи, які будуть доставлені на Землю для вивчення у 2033 році.

Марсохід NASA виявив, що кратер Єзеро на Марсі в далекому минулому був заповнений водою. Ілюстрація Фото: NASA

На марсоході NASA встановлено 7 наукових приладів, серед яких є георадар RIMFAX, за допомогою якого можна вивчати підповерхневі шари Червоної планети. Георадар спрямовував імпульси під поверхню кратера Єзеро і таким чином вчені змогли побудувати карту відкладень на глибині до 20 метрів.

За допомогою отриманих даних, вчені виявили відкладення, які, як передбачалося, повинні існувати, але їх ще не знаходили. Наявність цих відкладень підтверджує той факт, що в кратері Єзеро в далекому минулому знаходилося глибоке озеро з рідкої води. Виявлені відкладення були перенесені водами стародавньої висохлої річки, а потім зазнали вивітрювання в результаті двох окремих етапів ерозії. Цілком можливо, що в той час у кратері Єзеро могло існувати мікробне життя, і, якщо воно там було, то зразки відкладень містять скам'янілі рештки мікробів.

Марсохід Perseverance уже зібрав багато зразків із дна кратера Єзеро і тепер тільки залишилося їх ретельно вивчити Фото: NASA

Марсохід Perseverance уже зібрав багато зразків із дна кратера Єзеро і тепер тільки залишилося їх ретельно вивчити. Якщо вчені знайдуть там ознаки марсіанського життя, то це підтвердить теорії про те, що Марс колись у минулому не був млявою планетою.

Але дослідження зразків з Марса, якщо все піде за планом, почнуться не раніше, ніж через 9 років. Ці зразки доставить з Марса на орбіту невелика ракета, яка стартує з посадкового модуля. Потім зразки будуть переміщені на орбітальний апарат, який відправиться з ними на Землю. Планувалося, що група нових космічних апаратів для цієї місії вирушить на Марс у 2026 році, але потім старт було перенесено на 2028 рік. Таким чином вчені отримають зразки з Червоної планети не раніше 2033 року.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили на Марсі велике підземне море, що складається з водяного льоду. Глибина цього моря становить майже 4 км, а розтоплена вода могла б покрити поверхню всієї Червоної планети шаром завтовшки майже 3 метри.

Нагадуємо, що перша українка побувала в космосі завдяки компанії Virgin Galactic. Вона була однією з чотирьох космічних туристів місії Galactic 06. Під час 90-хвилинного польоту туристи змогли побувати в невагомості впродовж кількох хвилин.