Краще, ніж у Ілона Маска. Ракета New Glenn від Blue Origin готується до польоту на Марс (фото)

Компанія Джеффа Безоса готується до дебютного запуску ракети-носія New Glenn у серпні цього року.

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Аерокосмічна компанія Blue Origin, яка також займається створенням нової орбітальної станції для заміни МКС, уперше з'єднала два ступені нової потужної ракети-носія New Glenn, пише Space.

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Компанія Blue Origin, що належить мільярдеру Джеффу Безосу, створила нову важку ракету-носій під назвою New Glenn. Хоча сам процес розробки тривав понад 10 років. Вона ще жодного разу не літала в космос, хоча перший випробувальний політ був призначений на 2020 рік. Відтоді випробувальний політ неодноразово переносили і тепер відомо, що дебютний запуск New Glenn має відбутися в серпні цього року.

Як уже писав Фокус, Blue Origin виграла тендер NASA на доставку на орбіту навколо Марса двох однакових апаратів місії ESCAPADE. У цьому тендері брала участь і компанія Ілона Маска SpaceX, але через невдалі два запуски новітньої ракети-носія Starship, американське космічне агентство віддало перевагу компанії Джеффа Безоса. Саме ці апарати виведе в космос ракета-носій New Glenn під час першого запуску.

Компанія Blue Origin, що належить мільярдеру Джеффу Безосу, створила нову важку ракету-носій під назвою New Glenn Фото: Blue Origin

Ракета-носій, що складається з двох ступенів, матиме висоту 98 метрів і зможе доставляти 50 тонн корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту. Таким чином вантажопідйомність ракети Blue Origin майже в 2 рази вища, ніж у ракети Falcon 9 від компанії SpaceX.

У компанії Blue Origin повідомили, що інженери вперше з'єднали два ступені новітньої ракети на стартовому комплексі LC-36 на мисі Канаверал, щоб почати підготовку до дебютного запуску в космос. Також було опубліковано знімки нової ракети. Що об'єднує ракету New Glenn з її конкурентом Falcon 9, так це те, що перші ступені двох космічних транспортувальників розраховані на багаторазове використання.

Ракета-носій, що складається з двох ступенів, матиме висоту 98 метрів і зможе доставляти 50 тонн корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту Фото: Blue Origin

Ракета-носій New Glenn буде оснащена сімома двигунами BE-4, створеними компанією Blue Origin. До речі, ці двигуни успішно себе показали 8 січня цього року, адже ними оснастили нову ракету-носій від компанії United Launch Alliance під назвою Vulcan. Ця ракета успішно отруїлася у свій перший політ у космос і вивела на орбіту посадковий модуль Peregrine від компанії Astrobotic, як уже писав Фокус.

Ракета-носій New Glenn буде оснащена сімома двигунами BE-4, створеними компанією Blue Origin Фото: Blue Origin

Але цей апарат, призначений для посадки на Місяць, зіткнувся з проблемою в руховій системі та облетівши супутник Землі, повернувся назад і згорів в атмосфері нашої планети, як уже писав Фокус .

Нагадуємо, що кілька днів тому на Місяці здійснив успішну посадку модуль SLIM, який був створений в Японії. Для Країни висхідного Сонця це найважливіше досягнення. Адже до цього на Місяці змогли посадити свої апарати тільки чотири країни. Але все пішло не за планом, і посадковий модуль відключився, хоча, як уже писав Фокус, японські вчені намагаються відновити його роботу.