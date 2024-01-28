Перша українка побувала в космосі: як пройшла місія Galactic 06 (відео)

Ліна Бороздіна стала першою уродженкою України, яка змогла побувати в навколоземному просторі.

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Компанія Virgin Galactic відправила в суборбітальний політ 4 космічних туристів, серед яких була уродженка Одеси Ліна Бороздіна. Вона стала першою українкою, яка побувала в космосі, пише Space.

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Компанія Virgin Galactic успішно завершила свою шосту туристичну місію в космос під назвою Galactic 06. 4 космічних туриста вирушили ввечері 26 січня на борту космічного літака VSS Unity в суборбітальний простір на висоту приблизно 85 км. Через 90 хвилин політ завершився, і всі пасажири благополучно повернулися назад на Землю.

Компанія Virgin Galactic відправила в суборбітальний політ 4 космічних туристів, серед яких була уродженка Одеси Ліна Бороздіна

Старт і приземлення космічного літака VSS Unity відбулися з космодрому "Америка", розташованого в штаті Нью-Мексико, США. У повітря літак із космічними туристами підняв літак-носій VMS Eve. На висоті приблизно 13 700 метрів VSS Unity відокремився від носія і полетів у суборбітальний простір. Хоча багато вчених наполягають, що межа космосу починається на висоті 100 км, інші вважають, що вона знаходиться вже на висоті 80 км. Тому місію Galactic 06 можна вважати певною мірою польотом у космос, хоча якщо точніше, що це все ж таки суборбітальний простір.

У будь-якому разі всі чотири космічні туристи випробували кілька хвилин невагомості та змогли побачити Землю на тлі чорноти космосу. Цими туристами були Франц Гайдер, Ніл Корнсвіт і Робі Вон, а також Ліна Бороздіна. Остання стала першою українкою, яка побувала в космосі. Вона зараз мешкає у США, займається науковими дослідженнями в галузі хімії, але народилася в Одесі.

Місія Galactic 06 стала першим туристичним польотом для компанії Virgin Galactic цього року. Що стосується космічного літака VSS Unity, то для нього це був один з останніх польотів. Згідно із заявою Virgin Galactic, у найближчому майбутньому цей космоплан буде замінено на інший літак — Delta. Планується випробувати цей літак уже наступного року, і щоб він уже почав виконувати комерційні рейси в космос також у 2025 році.

Ліна Бороздіна стала першою українкою, яка побувала в космосі. Вона зараз живе в США, займається науковими дослідженнями в галузі хімії, але народилася в Одесі Фото: Instagram

Наразі вартість польоту на борту VSS Unity становить 450 000 доларів. Хоча компанія Virgin Galactic почала бронювати місця на космоплані ще кілька років тому і тоді квитки коштували від 200 000 доларів. Скільки заплатили за можливість побачити Землю з космосу учасники місії Galactic 06 невідомо.

Як уже писав Фокус, Венера спалахнула зеленим світлом і подібне спостерігали всього кілька разів в історії. Фотографу зі Швеції вдалося зафіксувати рідкісне атмосферне оптичне явище.

Також Фокус писав про те, яким чином Венера перетворилася на пекельну планету і чому те ж саме очікує Землю в майбутньому.