Новий політ Virgin Galactic. Уродженка України полетить у космос: що про неї відомо (фото)

Уродженка Одеси стала однією з чотирьох космічних туристів, які зможуть побачити Землю з висоти 85 км.

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У п'ятницю, 26 січня, із космодрому "Америка" (штат Нью-Мексико, США) в суборбітальний політ вирушить космічний літак компанії Virgin Galactic. На борту літака перебуватимуть четверо космічних туристів, зокрема й уродженка Одеси, нині громадянка США, хімікиня Ліна Бороздіна. Це буде вже шоста туристична місія компанії Річарда Бренсона, і вона отримала назву Galactic 06.

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Космічний літак VSS Unity виведе на висоту приблизно 15 км літак-носій VSS Eve, після чого він самостійно відправиться на висоту близько 85 км. Фактично це ще не космос, і такий політ вважається суборбітальним. Адже сам космос починається на висоті 100 км. Хоча щодо цього точаться дискусії, адже деякі вчені вважають, що початок космосу розташований на висоті 80 км. У будь-якому разі подібні польоти від Virgin Galactic називають польотами в космос.

Космічний літак VSS Unity виведе на висоту приблизно 15 км літак-носій VSS Eve, після чого він самостійно відправиться на висоту близько 85 км Фото:

Сам політ триватиме півтори години, і туристи зможуть на кілька хвилин відчути невагомість, перш ніж повернутися назад на Землю. Як уже писав Фокус, у 2021 році вартість квитка на космічний літак VSS Unity становила 250 тисяч доларів, ще раніше — 200 тисяч доларів, а вже торік квитки продавалися за ціною 450 тисяч доларів.

У п'ятницю, 26 січня, із космодрому "Америка" (штат Нью-Мексико, США) у суборбітальний політ вирушить космічний літак компанії Virgin Galactic Фото:

Як зазначено на сайті компанії Virgin Galactic, 26 січня в космос полетять четверо туристів: троє зі США й один із Австрії. Але один турист вказаний як приватний астронавт із України та Лас-Вегаса (США).

Список учасників місії Galactic 06 Фото:

Ця туристка — уродженка Одеси, громадянка США, хімікиня Ліна Бороздіна. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася фотографіями, які пов'язані з майбутнім польотом. На одному зі знімків Бороздіна показує нашиті на рукаві льотного костюма прапори України та США.

Ліна Бороздіна вирушить у космос 26 січня Фото: Instagram

Журналу Esquire Бороздіна розповіла, що коли вона росла в Одесі, то ідея полетіти в космос була схожа на поїздку в "Діснейленд". І вона мріяла вирушити в космос із самого дитинства.

"До шести років я знала всі сузір'я. Мала Ведмедиця було моїм улюбленим, тому що його було так важко знайти. Але все ж одне з моїх улюблених занять — це лежати й дивитися на чорне небо. Нескінченність космосу дає мені позитивні відчуття", — розповіла Бороздіна.

Бороздіна розповіла, що коли вона росла в Одесі, то ідея полетіти в космос була схожа на поїздку в "Діснейленд". І вона мріяла відправитися в космос із самого дитинства. Фото: Instagram

У своєму профілі на Linkedin Бороздіна вказала, що вона закінчила Одеський національний політехнічний університет.

Як уже писав Фокус, перша місія під назвою Galactic 01 успішно відбулася 29 червня 2023 року. Тоді в суборбітальний політ вирушили четверо військових із Італії. Вони заплатили ще у 2019 році по 200 000 доларів за місце на космічному літаку.

Також Фокус писав про те, що американська компанія Space Perspective, яка також займається космічним туризмом, показала найкраще місце для огляду Землі з космосу на борту своєї капсули "Нептун".

Нагадуємо, що нова ракета-носій під назвою New Glenn від компанії Blue Origin готується до польоту на Марс. Компанія Джеффа Безоса готується до дебютного запуску, який відбудеться в серпні цього року. На борту ракети перебуватимуть 2 орбітальні апарати, призначені для вивчення Марса, як уже писав Фокус.