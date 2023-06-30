Virgin Galactic здійснила перший в історії комерційний запуск космічного літака (відео)

Перша місія під назвою Galactic 01 пройшла успішно і всі чотири космічні туристи повернулися назад на Землю.

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29 червня компанія Virgin Galactic здійснила свій перший політ у суборбітальний простір із космічними туристами на борту. Космічний літак VSS Unity доставив чотирьох військових з Італії, які заплатили по 200 тисяч доларів за місце, на висоту в 85 км. Після кількох хвилин перебування в невагомості вони повернулися назад на Землю, пише Space.

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Космічний літак VSS Unity стартував у суборбітальний простір із космодрому "Америка" в штаті Нью-Мексико 29 червня, о 17:30 за Києвом. Його вивів на висоту в майже 15 км літак-носій VSS Eve, після чого літак із космічними туристами вирушив далі і досяг висоти в 85 км над поверхнею Землі. Кілька хвилин VSS Unity перебував на цій висоті, щоб четверо військових з Італії могли подивитися на чорноту космосу і нашу планету внизу з вікон літака, а також, щоб вони могли перебувати в цей час у невагомості. Після цього космічний літак із першими комерційними пасажирами вирушив назад на космодром, де й успішно приземлився о 18:42 за Києвом. Фокус уже докладно писав про цей космічний літак від Virgin Galactic і про його футуристичний дизайн.

Літак із космічними туристами вирушив досяг висоти у 85 км над поверхнею Землі Фото:

Варто сказати, що подібні польоти вважаються польотами в космос, хоча насправді правильно називати місце, куди доставляє літак туристів суборбітальним простором. Бо все ж офіційно космос починається з позначки в 100 км над поверхнею Землі.

Перша місія під назвою Galactic 01 пройшла успішно

Ще 2019 року ВПС Італії та Національна дослідницька рада Італії оплатили чотири місця на борту VSS Unity за ціною 200 тисяч доларів кожне. Але здійснити довгоочікуваний політ вдалося лише 29 червня 2023 року. До речі космічні туристи в рамках цього польоту отримали не тільки естетичну насолоду від виду на Землю майже з космосу, а й провели кілька наукових експериментів на борту літака.

29 червня компанія Virgin Galactic здійснила свій перший політ у суборбітальний простір із космічними туристами на борту Фото:

Місія Galactic 01 стала важливим початком для компанії Virgin Galactic, яка планує зайняти серйозну нішу у сфері космічного туризму. Уже відомо, що сотні туристів купили квитки, але вже по 450 тисяч доларів за місце, щоб також вирушити в суборбітальний простір на космічному літаку VSS Unity.

Місія Galactic 01 стала важливим початком для компанії Virgin Galactic , яка планує зайняти серйозну нішу у сфері космічного туризму. Фото:

Друга місія під назвою Galactic 02 має відбутися вже на початку серпня цього року, а після цього Virgin Galactic планує здійснювати подібні польоти щомісяця.

Наразі компанія мільярдера Річарда Бренсона працює над створенням нового космічного літака під назвою Delta, який має розпочати свої польоти вже у 2026 році. З його допомогою Virgin Galactic планує відправляти космічних туристів у навколоземний простір щотижня. А потім і щодня.

Річард Бренсон заснував компанію Virgin Galactic ще 2004 року. Перший випробувальний політ космоплана VSS Unity було здійснено в грудні 2018 року. Після цього було ще чотири подібних запуски, останній з яких стався в травні цього року, як уже писав Фокус.