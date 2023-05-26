Virgin Galactic успішно відправила людей до космосу: починається нова ера космічного туризму (фото)

П'ята випробувальна місія стала першим польотом Virgin Galactic у космос майже за два роки.

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25 травня компанія Річарда Бренсона Virgin Galactic здійснила свій п'ятий випробувальний політ у суборбітальний простір. Таким чином, вже в червні мають початися повноцінні польоти в космос з туристами, пише Daily Mail.

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Політ у суборбітальний простір на висоту майже 90 км (вважається що це ще не зовсім космос, який починається на рівні 100 км над Землею) став першою місією Virgin Galactic з липня 2021 року. Це був п'ятий та останній випробувальний політ, у якому взяли участь співробітники компанії, перш ніж розпочнуться повноцінні комерційні польоти космічних туристів. Перший такий політ заплановано вже на червень цього року.

Космічний літак VSS Unity досяг висоти майже 90 км над поверхнею Землі. Фото:

Для того, щоб відправляти космічних туристів у суборбітальний простір Virgin Galactic використовує два космічні літаки – шестимісний пасажирський літак VSS Unity та літак-носій VMS Eve. До речі, обидва ці транспортні засоби керуються парою пілотів.

Для того, щоб відправляти космічних туристів у суборбітальний простір Virgin Galactic використовує два космічні літаки – шестимісний пасажирський літак VSS Unity та літак-носій VMS Eve Фото:

У четвер 25 травня, о 18.15 за Києвом з космодрому "Америка" у штаті Нью-Мексико, США, відбувся старт двох літаків Virgin Galactic. Керували цими космічними літаками по два пілоти компанії, а на борту VSS Unity перебували 4 співробітники компанії. Загалом у місії взяли участь 8 осіб.

Після того, як VMS Eve досяг висоти 15 км, відбулося відділення VSS Unity і цей літак за допомогою своїх двигунів полетів далі. Після цього VSS Unity набрав швидкість 2,94 Маха (майже в 3 рази більше швидкості звуку) і піднявся на висоту 87,2 км над поверхнею Землі. Хоча вважається, що космос починається на висоті 100 км, деякі все ж називають космосом простір на висоті від 80 км.

Після того, як VMS Eve досяг висоти 15 км, відбулося відділення VSS Unity і цей літак за допомогою своїх двигунів полетів далі Фото: virgingalactic.com

У будь-якому випадку пілоти та пасажири космічного літака перебували у стані невагомості протягом 3 хвилин і змогли побачити чорноту космосу в ілюмінаторах. У компанії Virgin Galactic все ж таки заявили, що їхні співробітники досягли космосу. Приблизно за 90 хвилин обидва літаки успішно повернулися на космодром "Америка".

Пасажири космічного літака перебували у стані невагомості протягом 3 хвилин і змогли побачити чорноту космосу в ілюмінаторах. Фото:

Майже 2 роки компанія не робила польотів у суборбітальний простір через те, що під час повернення на Землю влітку 2021 року космічний літак трохи відхилився від курсу. Тому регулюючі органи США заборонили компанії здійснювати польоти до усунення несправностей.

Загалом у місії взяли участь 8 осіб Фото:

Згідно з заявою Virgin Galactic, усі проблеми були усунені, і до того ж обидва літаки пройшли суттєву модернізацію. Тепер Virgin Galactic планує відправляти туристів у космос приблизно раз на місяць і перший повноцінний комерційний політ має відбутися наприкінці червня цього року. У майбутньому компанія планує здійснювати такі польоти щотижня, а вже починаючи з 2026 року – щодня.

Повноцінних польотів у космос від Virgin Galactic чекають вже близько 800 туристів, які купили свої квитки вже давно. Причому перші квитки продавалися за ціною 200 тисяч доларів, а зараз вони коштують уже 450 тисяч доларів.

Як уже писав Фокус, Китай планує скласти конкуренцію компаніям із США у сфері космічного туризму. Китайські компанії планують розпочати комерційні польоти до космосу вже до 2025 року.

Також Фокус писав про те, що з 2025 року можна буде полетіти до космосу на повітряній кулі і за це доведеться заплатити 200 тисяч доларів.