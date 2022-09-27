Космічний туризм. Китай стає конкурентом компаніям зі США: відомі подробиці

Китайські компанії планують розпочати комерційні польоти в космос уже до 2025 року.

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Тоді як космічні агенції планують відправити астронавтів наМісяць, на Марс, а в інші куточки Сонячної системи поки що лише безпілотні місії, космічний туризм набирає обертів. Поки що лідерами на цьому ринку є американські компанії Virgin Galactic, Blue Origin і SpaceX. Але Китай планує скласти їм конкуренцію вже найближчим часом, пише Universe Today.

За словами Яна Іцяня, вченого, який працював над створенням китайських ракет і засновника компанії CAS Space, Китай незабаром, ближче до 2025 року, зможе запропонувати свої послуги для космічних туристів. Перша група туристів вирушить у суборбітальний політ уже за 3 роки, і квитки на політ у космос коштуватимуть від 287 200 до 430 800 доларів (від 2 до 3 мільйонів юанів).

За словами Яна Іцяня, найбільш підходящим для китайських комерційних польотів у космос буде варіант із використанням ракети-носія та космічного корабля з пасажирами. Наприклад, як це робить компанія Blue Origin зі своєю ракетою New Shephard.

Згідно із заявою вченого, китайські компанії використовуватимуть ракету-носій "Чанчжен-3C" і космічний корабель "Шеньчжоу" для відправлення туристів у космос. Хоча наразі йдуть розробки нового покоління космічних кораблів, які зможуть помістити 7 туристів на борту.

[ + – ] Згідно із заявою вченого, китайські компанії використовуватимуть ракету-носій "Чанчжен-3C" і космічний корабель "Шеньчжоу" для відправлення туристів у космос. Хоча наразі йдуть розробки нового покоління космічних кораблів, які зможуть помістити 7 туристів на борту. Фото: Universe Today

За останні 7 років Китай значно просунувся в плані освоєння космосу. Зараз у цій країні працюють понад 370 компаній, які займаються створенням супутників, ракет і супутнього космічного обладнання. Ян Іцянь вважає, що протягом найближчих 10 років Китай зможе стати повноцінним конкурентом США у сфері космічного туризму.

Китайський уряд заявив про свою зацікавленість у тому, щоб стати частиною космічного ринку комерційних послуг, який зростає та включає запуски супутників і космічний туризм.

Згідно зі звітом американської організації Space Foundation за 2022 рік, комерційний космічний сектор зріс до 469 мільярдів доларів у 2021 році. Це на 11% більше, ніж 2020 року (424 мільярди доларів), і на 70% більше, ніж 2010 року. У нещодавньому звіті Citibank сказано, що до 2040 року річний дохід комерційної космічної галузі сягне 1 трильйон доларів, а витрати на запуск ракет знизяться на 95%.

Як уже писав Фокус, китайська компанія запустить у космос перші сонячні панелі для виробництва електроенергії.

Також Фокус писав про те, що, незважаючи на деяке затишшя в інформаційному просторі, стало відомо, що китайський місяцехід продовжує свою подорож на зворотному боці Місяця.