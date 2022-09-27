Космический туризм. Китай становится конкурентом компаниям из США: известны подробности

Китайские компании планируют начать коммерческие полеты в космос уже к 2025 году.

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В то время как космические агентства планируют отправить астронавтов Луну, на Марс, а в другие уголки Солнечной системы пока что только беспилотные миссии, космический туризм набирает обороты. Пока что лидерами на этом рынке являются американские компании Virgin Galactic, Blue Origin и SpaceX. Но Китай планирует составить им конкуренцию уже в ближайшем будущем, пишет Universe Today.

По словам Яна Ицяня, ученого, который работал над созданием китайских ракет и основателя компании CAS Space, Китай в скором времени, ближе к 2025 году сможет предложить свои услуги для космических туристов. Первая группа туристов отправится в суборбитальный полет уже через 3 года и билеты на полет в космос будут стоить от 287 200 до 430 800 долларов (от 2 до 3 миллионов юаней).

По словам Яна Ицяня, наиболее подходящим для китайских коммерческих полетов в космос будет вариант с использованием ракеты-носителя и космического корабля с пассажирами. Например, как это делает компания Blue Origin со своей ракетой New Shephard.

Согласно заявлению ученого, китайские компании будут использовать ракету-носитель "Чанчжэн-3C" и космический корабль "Шэньчжоу" для отправки туристов в космос. Хотя сейчас идут разработки нового поколения космических кораблей, которые смогут поместить 7 туристов на борту.

[ + – ] Согласно заявлению ученого, китайские компании будут использовать ракету-носитель "Чанчжэн-3C" и космический корабль "Шэньчжоу" для отправки туристов в космос. Хотя сейчас идут разработки нового поколения космических кораблей, которые смогут поместить 7 туристов на борту Фото: Universe Today

За последние 7 лет Китай значительно шагнул вперед в плане освоения космоса. Сейчас в этой стране работает более 370 компаний, которые занимаются созданием спутников, ракет и сопутствующего космического оборудования. Ян Ицянь считает, что в течении ближайших 10 лет Китай сможет стать полноценным конкурентом США в сфере космического туризма.

Китайское правительство заявило о своей заинтересованности в том, чтобы стать частью растущего космического рынка коммерческих услуг, который включает в себя запуски спутников и космический туризм.

Согласно отчету американской организации Space Foundation за 2022 год, коммерческий космический сектор вырос до 469 миллиардов долларов в 2021 году. Это на 11% больше, чем в 2020 году (424 миллиарда долларов), и на 70% больше, чем в 2010 году. В недавнем отчете Citibank сказано, что к 2040 году годовой доход коммерческой космической отрасли достигнет 1 триллиона долларов, а затраты на запуск ракет снизятся на 95%.

Как уже писал Фокус, китайская компания запустит в космос первые солнечные панели для производства электроэнергии.

Также Фокус писал о том, что несмотря на некоторое затишье в информационном пространстве, стало известно, что китайский луноход продолжает свое путешествие по обратной стороне Луны.