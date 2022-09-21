Попробует вырабатывать энергию: китайская компания запустит в космос первые солнечные панели

Запуск панелей может стать первым шагом в сотрудничестве солнечной энергетики с космической программой Китая и созданием внепланетных электростанций.

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Крупнейшая китайская компания солнечных модулей Longi Green Energy Technology Co отправит в космос свои панели, чтобы проверить, можно ли использовать энергию солнца на орбите и передавать ее обратно на Землю. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

Гигант экологически чистой энергии помог Китаю доминировать в солнечной промышленности и снизить затраты. Компания также изучит использование своей продукции в более суровых условиях и оценит ее пригодность для использования в космических программах.

Президент Китайского космического фонда Ву Чжицзянь отметил, что решение Longi может стать первым шагом в сотрудничестве солнечной энергетики с космической программой Китая и созданием внепланетных электростанций.

Журналисты отмечают, что перспектива использования солнечной энергии из космоса привлекает внимание промышленность и ученых. Потому что она поможет устранить главный недостаток технологии — панели неэффективно работают в темноте. В космосе же солнечные панели можно разместить на орбите с неограниченным обзором Солнца.

Напомним, в этом году на орбите Земли появится солнечный парус за 2 млн евро для того, чтобы проверить возможность достижения далеких участков космоса. В компании Gama хотят доказать эффективность использования солнечного света для движения космических аппаратов космосе

СМИ сообщали, что к 2030 году крупнейший в мире солнечный парк будет производить 5 ГВт энергии. Солнечные панели поспособствуют сокращению выбросов углекислого газа более чем на 6,5 млн тонн в год.