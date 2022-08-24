Через 10 лет крупнейший в мире солнечный парк будет производить 5 ГВт энергии

Солнечные панели поспособствуют сокращению выбросов углекислого газа более чем на 6,5 млн тонн в год.

Управление электроэнергетики и водоснабжения Дубая (DEWA) планирует к 2030 году вырабатывать 5 ГВт солнечной энергии за счет самой большой в мире солнечной фермы. Подробности раскрыло издание interestingengineering.com.

Проект Солнечного парка Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума является одним из ключевых пунктов Стратегии экологически чистой энергии Дубая до 2050 года и Стратегии Дубая по достижению нулевых выбросов углерода к 2050 году, направленной на обеспечение всего эмирата энергией, добытой из экологически чистых источников.

Согласно данным издания PV, в июле 2022 года финансирование солнечного парка в Дубае, возможно, было несколько сокращено, потому бюджет DEWA был пересмотрен и обновлен. В отчете о расходах DEWA говорится, что 12 миллиардов дирхамов ОАЭ ($3,27 млрд) были выделены "для завершения проектов независимого производителя электроэнергии (IPP) в солнечном парке Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума" — плюс два других объекта инфраструктуры планируют завершить "в следующие 5 лет".

Тем не менее, после посещения объекта генеральным директором DEWA Саидом Мохаммедом Аль Тайером стало известно, что 2030 год остается крайним сроком реализации проекта солнечной фермы мощностью 5 ГВт (приставка "гига" означает 10 в 9 степени ватт, — ред.).

На данный момент завершается так называемая пятая фаза развертывания солнечной электростанции. На этой неделе DEWA сообщило, что второй проект пятой фазы завершен на 93,3%, а третий проект — на 26,3%.

Крупнейший в мире солнечный парк, расположенный в Сейх Аль Дахал, Дубай, был разработан для сокращения выбросов углекислого газа более чем на 6,5 млн тонн ежегодно (такого показателя хотят достичь к 2030 году). Солнечная ферма использует ряд технологий фотоэлектрической (PV) и концентрированной солнечной энергии (CSP). Объект также включает в себя инновационный центр. Здесь находится и один из крупнейших центров исследований и разработок в регионе.

Ранее мы сообщали о том, что портативная солнечная электростанция на 5000 Вт может обеспечить электроэнергией весь дом. Устройство заряжается не только от генераторов, но и от электросети, солнечных панелей и даже от прикуривателя авто.