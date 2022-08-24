Через 10 років найбільший у світі сонячний парк вироблятиме 5 ГВт енергії

Сонячні панелі сприяють скороченню викидів вуглекислого газу на понад 6,5 млн тонн на рік.

Управління електроенергетики та водопостачання Дубая (DEWA) планує до 2030 року виробляти 5 ГВт сонячної енергії коштом найбільшої у світі сонячної ферми. Подробиці розкрило видання interestingengineering.com.

Проєкт Сонячного парку Мохаммеда ібн Рашида Аль Мактуми є одним із ключових пунктів Стратегії екологічно чистої енергії Дубая до 2050 року та Стратегії Дубая щодо досягнення нульових викидів вуглецю до 2050 року, спрямованої на забезпечення всього емірату енергією, здобутою з екологічно чистих.

За даними видання PV, у липні 2022 року фінансування сонячного парку в Дубаї, можливо, дещо скоротили, тому бюджет DEWA переглянули та оновили. У звіті про витрати DEWA говориться, що 12 мільярдів дирхамів ОАЕ ($3,27 млрд) виділено "для завершення проєктів незалежного виробника електроенергії (IPP) у сонячному парку Мохаммеда ібн Рашида Аль Мактума" — плюс два інші об'єкти інфраструктури планують завершити "у наступні 5 років".

З усім тим, після відвідування об'єкта генеральним директором DEWA Саїдом Мохаммедом Аль Таєром стало відомо, що 2030 залишається крайнім терміном реалізації проєкту сонячної ферми потужністю 5 ГВт (приставка "гіга" означає 10 в 9 ступеня ват, — ред.).

Наразі завершується так звана п'ята фаза розгортання сонячної електростанції. Цього тижня DEWA повідомило, що другий проєкт п'ятої фази завершено на 93,3%, а третій проєкт — на 26,3%.

Найбільший у світі сонячний парк, розташований у Сейх Аль Дахал, Дубай, розроблений для скорочення викидів вуглекислого газу на понад 6,5 млн тонн щорічно (такого показника хочуть досягти до 2030 року). Сонячна ферма використовує низку технологій фотоелектричної (PV) та концентрованої сонячної енергії (CSP). Об'єкт також включає інноваційний центр. Тут знаходиться і один із найбільших центрів досліджень та розробок у регіоні.

Раніше ми повідомляли про те, що портативна сонячна електростанція на 5000 Вт може забезпечити електроенергією весь будинок. Пристрій заряджається не тільки від генераторів, а й від електромережі, сонячних панелей і навіть від авто прикурювача.