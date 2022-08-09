Мінісонячна електростанція на 5000 Вт здатна забезпечити електрикою цілий будинок

Пристрій може заряджатися від генераторів, електромереж, сонячних батарей і навіть прикурювача автомобіля.

Бренд Bluetti зі США створив портативну електростанцію, яка акумулює сонячну енергію та має потужність 5000 Вт. Про новий пристрій компанія повідомила на своєму сайті.

Модель дістала назву АС500. Вона оснащена інвертором потужністю 5000 Вт (у піку показник може досягти 10 000 Вт) та акумуляторами B300S. Інженери запевняють, що при відключенні електроенергії станція здатна живити всі електроприлади в будинку: як побутову техніку, так і смарт-гаджети.

У специфікації зазначено, що сонячна електростанція підключається до 6-ти акумуляторних блоків B300S, загальна ємність яких досягає трохи менше 18500 Втч. Особливість AC500 і B300S полягає в тому, що вони можуть заряджатися не тільки від генераторів, електромереж, але і від сонячних батарей і навіть прикурювача автомобіля. Батареї LiFePO4 витримують 3500 циклів зарядки/розрядки при падінні ємності до 80% і можуть прослужити до 10-ти років.

[ + – ] Сонячна портативна електростанція AC500 Фото: Bluetti

Сонячна портативна станція AC500 має 6 розеток, два порти USB-C, чотири порти USB-A, два 12В-роз'єми, є і можливість бездротової зарядки. Важить електростанція 30 кг, а її габарити становлять 52 x 32,5 x 35,8 см; може працювати при температурі -20С та +40С. Є також можливість дистанційного керування пристроєм за допомогою спеціальної мобільної програми. Користувач може активувати та вимикати AC500, стежити за індикатором заряду. Вартість апарату поки що не розкривається, але відомо, що модель попереднього покоління продавалася за $3 500.

Фокус писав про те, що в Індії планують створити сонячну ферму на воді, яка буде найбільшою і найпотужнішою у світі. А в США розгорнуть повністю автоматизоване будівництво сонячної електростанції, яка складатиметься з кількох модулів загальною потужністю 50 терават.