Мини-солнечная электростанция на 5000 Вт способна обеспечить электричеством целый дом

Устройство может заряжаться от генераторов, электросетей, солнечных батарей и даже от прикуривателя автомобиля.

Бренд Bluetti из США создал портативную электростанцию, которая аккумулирует солнечную энергию и имеет мощность 5000 Вт. О новом устройстве компания сообщила на своем сайте.

Модель получила название АС500. Она оснащена инвертором мощностью 5000 Вт (в пике показатель может достичь 10 000 Вт) и аккумуляторами B300S. Инженеры уверяют, что при отключении электроэнергии, станция способна питать все электроприборы в доме, как бытовую технику, так и смарт-гаджеты.

В спецификации указано, что солнечная электростанция подключается к 6-ти аккумуляторным блокам B300S, общая емкость которых достигает чуть менее 18 500 Втч. Особенность AC500 и B300S состоит в том, что они могут заряжаться не только от генераторов, электросетей, но и от солнечных батарей и даже от прикуривателя автомобиля. Аккумуляторы полностью запитываются максимум за 2,3 ч. Батареи LiFePO4 выдерживают 3500 циклов зарядки/разрядки при падении емкости до 80% и могут прослужить до 10-ти лет.

[ + – ] Солнечная портативная электростанция AC500 Фото: Bluetti

Солнечная портативная станция AC500 располагает 6-ю розетками, 2-мя портами USB-C, 4-мя портами USB-A, 2-мя 12В-разъемами, есть и возможность беспроводной зарядки. Весит электростанция 30 кг, а ее габариты составляют 52 x 32,5 x 35,8 см; может работать при температуре -20С и +40С. Есть также возможность дистанционного управления устройством с помощью специального мобильного приложения. Пользователь может активировать и отключать AC500, следить за индикатором заряда. Стоимость аппарата пока не раскрывается, но известно, что модель предыдущего поколения продавалась за $3500.

Фокус писал о том, что в Индии планируют создать солнечную ферму на воде, которая будет самой крупной и мощной в мире. А в США развернут полностью автоматизированное строительство солнечной электростанции, которая будет состоять из нескольких модулей общей мощностью 50 тераватт.