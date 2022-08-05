Роботы построят огромные солнечные фермы мощностью 50 тераватт

Билл Гейтс выделил инженерам $44 млн для реализации амбициозного проекта.

Стартап Terabase Energy, поддерживаемый Биллом Гейтсом, получил $44 млн инвестиций для реализации проекта по строительству солнечной фермы "тераваттного масштаба", при чем для работ будут использовать роботов. Подробности сообщило издание interestingengineering.com. Всего компания привлекла $52 млн.

Инженеры намерены задействовать "роботизированные руки". Задача этих роботов будет состоять в том, чтобы прикреплять большие солнечные панели к устройствам слежения за солнцем. Такое компьютеризированное и роботизированное производство может работать круглосуточно и без выходных, что позволяет ускорить строительство фермы и сократить затраты. Terabase также создает программные инструменты для управления проектированием и строительством солнечных ферм, говорится в материале.

"Эти инвестиции помогут нам быстро развернуть ферму, чтобы добывать солнечную энергию в тераваттном масштабе. Миру потребовалось 50 лет, чтобы получить первый тераватт (один миллион мегаватт) солнечной энергии, но нам нужно достичь показателя в 50 тераватт как минимум", — заявили представители стартапа.

В компании подчеркнули, что "единственный способ по-настоящему разрешить климатический кризис состоит в развертывании экологически чистых технологий в гораздо большем масштабе, чтобы охватить различные области экономики".

Венчурный фонд Breakthrough Energy Ventures был основан Биллом Гейтсом. Членами совета директоров данной компании являются Джефф Безос и Масаеши Сон. Недавно фонд поддержал стартап Source Global из Аризоны (США), который добывает воду из воздуха: воздух всасывается с помощью специальных вентиляторов, проходит процесс конденсации, а затем собирается вода.

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