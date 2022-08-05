Роботи побудують величезні сонячні ферми потужністю 50 тераватів

Білл Гейтс виділив інженерам $44 млн для реалізації амбітного проєкту.

Стартап Terabase Energy, який підтримує Білл Гейтс, отримав $44 млн інвестицій для реалізації проєкту з будівництва сонячної ферми "тераватного масштабу", причому для робіт використовуватимуть роботів. Подробиці повідомило видання interestingengineering.com. Загалом компанія залучила $52 млн.

Інженери мають намір задіяти "роботизовані руки". Завдання цих роботів полягатиме в тому, щоб прикріплювати великі сонячні панелі до пристроїв стеження за сонцем. Таке комп'ютеризоване та роботизоване виробництво може працювати цілодобово та без вихідних, що дозволяє прискорити будівництво ферми та скоротити витрати. Terabase також створює програмні інструменти для керування проєктуванням і будівництвом сонячних ферм, ідеться в матеріалі.

"Ці інвестиції допоможуть нам швидко розгорнути ферму, щоб видобувати сонячну енергію в тераватному масштабі. Світу знадобилося 50 років, щоб отримати перший терават (один мільйон мегават) сонячної енергії, але нам потрібно досягти показника в 50 тераватів як мінімум", — заявили представники стартапу.

У компанії підкреслили, що "єдиний спосіб по-справжньому вирішити кліматичну кризу полягає в розгортанні екологічно чистих технологій у значно більшому масштабі, щоб охопити різні галузі економіки".

Венчурний фонд Breakthrough Energy Ventures був заснований Біллом Гейтсом. Членами ради директорів цієї компанії є Джефф Безос і Масаєші Сон. Нещодавно фонд підтримав стартап Source Global із Арізони (США), який видобуває воду з повітря: повітря всмоктується за допомогою спеціальних вентиляторів, відбувається процес конденсації, а потім збирається вода.

Нещодавно Білл Гейтс оголосив про намір пожертвувати $20 млрд свого статку у Фонд Білла та Мелінди Гейтс (B&MGF).

Засновник Microsoft витратив більшу частину свого статку на підтримку рішень і стартапів у сфері зміни клімату, пише ЗМІ. Проте нещодавно його розкритикував генеральний директор Tesla та SpaceX — Ілон Маск. Маск заявив, що Tesla робить більше, ніж будь-яка інша компанія для боротьби з наслідками зміни клімату.

Раніше ми повідомляли, що вчені змогли створити практичні безбарвні сонячні батареї. Вони пропонують склити ними вікна.

Писали про те, що американсько-українська підприємниця вигадала встановлювати сонячні панелі на балкони житлових і офісних будівель мегаполісів.