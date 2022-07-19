Українка створила сонячні панелі для балконів: як це працює (фото)

Проєкт WeDoSolar має на меті знизити залежність країн Європи від російських джерел енергії.

Стартап WeDoSolar пропонує встановлювати вертикальні сонячні панелі для мешканців мегаполісів, закріпивши їх на балконах. Подробиці розповіло видання interestingengineering.com.

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Продукт може допомогти скоротити викиди CO2 та заощадити 25% споживаної енергії. Видання також пише, що проєкт міг би допомогти впоратися з енергетичною кризою в Україні та в Європі, і зробити низку європейських країн менш залежними від російських джерел енергії.

Згідно з даними, наданими WeDoSolar, це найлегше у світі рішення для балконів. Комплект складається з 8 панелей вагою 1 кг кожна. Їх можна легко прикріпити до лозин балконного огородження. Робиться це за допомогою міцних ременів, при цьому допомога фахівця не потрібна — користувач може встановити панелі самостійно, дотримуючись інструкцій. Якщо ви вирішите переїхати в іншу квартиру, ви зможете забрати сонячні батареї із собою.

[ + – ] Вертикальні сонячні батареї від WeDoSolar Фото: WeDoSolar

Після підключення до звичайної розетки миттєво починається процес використання сонячної енергії для живлення всіх побутових приладів у будинку. Крім того, система має додаток, що дозволяє відстежувати рівень енергії, який виробляється сонячними панелями. Користувачі також можуть відстежувати кількість заощадженого CO2 у реальному часі. Додаток демонструє дані зрозумілою мовою, наприклад, він показує, що батареї накопичили енергії, якої вистачить "60 зарядок телефону".

[ + – ] Засновниця WeDoSolar Кароліна Аттсподіна Фото: WeDoSolar

Стартап був заснований Кароліною Аттсподіною, серійною підприємицею українського походження, і Цяном Ціном, інженером, серійним підприємцем і колишнім керівним директором BSH Digital Ventures GmbH. Стартап підтримали інвестори-ангели, але інституційних інвесторів проєкт поки що не знайшов, пише techcrunch.com.

"Сонячна енергія безкоштовна і доступна. Наявні рішення для сонячних панелей або призначені для промислового використання, або занадто важкі для встановлення без допомоги професіоналів. А ми надаємо інструмент, який може використовувати будь-яка людина у себе вдома для живлення побутової техніки. Ми хочемо зробити "зелену" енергію доступною", — прокоментувала Кароліна.

Набір з 8 панелей можна придбати за $1 331 (1 299 євро). WeDoSolar також надає пільги для власників бізнесів, щоб стимулювати людей використовувати сонячну енергію не лише вдома, а й у офісах.

"Ми можемо бути корисними не лише домовласникам, а й тим людям, які орендують нерухомість під свої потреби. Ціни на енергоспоживання зростають як божевільні, і вони не перестануть рости, тому необхідно почати генерувати чисту енергію самостійно", — наголосила Аттсподіна.