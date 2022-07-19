Украинка создала солнечные панели для балконов: как это работает (фото)
Проект WeDoSolar имеет цель снизить зависимость стран Европы от российских источников энергии.
Стартап WeDoSolar предлагает устанавливать вертикальные солнечные панели жителям мегаполисов, закрепив их на балконах. Подробности рассказало издание interestingengineering.com.
Продукт может помочь сократить выбросы CO2 и сэкономить 25% потребляемой энергии. Издание также пишет, что проект мог бы помочь справиться с энергетическим кризисом в Украине и в Европе, и сделать ряд европейских стран менее зависимыми от российских источников энергии.
Согласно данным, предоставленным WeDoSolar, — это самое легкое в мире решение для балконов. Комплект состоит из 8-ми панелей весом 1 кг каждая. Их можно легко прикрепить к прутьям балконного ограждения. Делается это с помощью прочных ремней, при этом помощь специалиста не требуется — пользователь может установить панели самостоятельно, следуя инструкции. Если вы решите переехать в другую квартиру, вы сможете забрать солнечные батареи с собой.
После подключения к обычной розетке моментально начинается процесс использования солнечной энергии для питания всех бытовых приборов в доме. Кроме того, система имеет приложение, позволяющее отслеживать уровень энергии, вырабатываемой солнечными панелями. Пользователи также могут отслеживать количество сэкономленного CO2 в режиме реального времени. Приложение демонстрирует данные понятным языком, например, оно показывает, что батареи накопили энергии, которой хватит на "60 зарядок телефона".
Стартап был основан Каролиной Аттсподина, серийным предпринимателем украинского происхождения, и Цяном Цином, инженером, серийным предпринимателем и бывшим управляющим директором BSH Digital Ventures GmbH. Стартап поддержали инвесторы-ангелы, но институциональных инвесторов проект пока не нашел, пишет techcrunch.com.
"Солнечная энергия бесплатна и доступна. Существующие решения для солнечных панелей либо предназначены для промышленного использования, либо слишком тяжелы для установки без помощи профессионалов. А мы предоставляем инструмент, который может использовать любой человек у себя дома для питания бытовой техники. Мы хотим сделать "зеленую" энергию доступной", — прокомментировала Каролина.
Набор из 8-ми панелей можно приобрести за $1331 (1299 евро). WeDoSolar также предоставляет льготы для владельцев бизнесов, чтобы стимулировать людей использовать солнечную энергию не только дома, но и в офисах.
"Мы можем быть полезными не только домовладельцам, но и тем людям, которые арендуют недвижимость под свои нужды. Цены на энергопотребление растут как сумасшедшие, и они не перестанут расти, поэтому необходимо начать генерировать чистую энергию самостоятельно", — подчеркнула Аттсподина.