Сонячні панелі замість вікон: нова технологія прослужить 30 років

Сонячні батареї прозорі на 50% і їх можна буде виробляти в промислових масштабах.

У Мічиганському університеті (США) команда дослідників створила сонячні батареї, прозорість яких склала 50%. За їх задумом, панелями можна буде склити вікна, повідомляє Joule.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Сонячні панелі мають темний колір через те, що вони створюються з кремнію. Якщо панель має чорний колір, значить вона зроблена з цілісних кристалів кремнію, а якщо панель відливає синім, значить, вона створена з розплавлених частинок кремнію. Учені з університету Мічигану знайшли спосіб, як позбутися цього "кольорового" складника. Проміжки між органічними та металевими шарами батареї вони заповнили пластиком, створивши між ними електричні з'єднання мікронного масштабу. Зрештою покриття втратило 50% кольору.

Звичайно, повної прозорості досягти не вдалося, проте такий матеріал дуже підійде для оснащення будинків, розташованих у південних країнах, де більша пора року сонячна. Вікна вийдуть тонованими. Що стосується ККД таких сонячних панелей, то, за словами дослідників, вони досягли показника 10%. Тут варто зазначити, що "сині" батареї, виготовлені з розплавлених уламків кремнію, мають ККД 15%, а панелі з цілісного кремнію — 22%. Так звані плівкові панелі (робляться з кремнію з додаванням інших матеріалів) теж мають ККД 10%. Учені наполягають на тому, що їхній пристрій зможе пропрацювати аж 30 років.

[ + – ] Прозора сонячна батарея Фото: Мичиганский университет

За словами професора та провідного автора дослідження Стівена Форреста, нові сонячні батареї можна буде виробляти у промислових масштабах. Одна панель досягатиме 2 м завдовжки і 2 м завширшки. Учений наголосив, що якщо ідея знайде втілення у життя, то це буде великим кроком на шляху людства до збереження природних ресурсів та екології.

Раніше ми повідомляли про те, що підприємниця з українським корінням започаткувала стартап, який пропонує отримувати "зелену" енергію жителям мегаполісів. Сонячні батареї встановлюються на стінки балконів.

Також інформували про те, що японським ученим вдалося створити сонячну батарею, прозорість якої досягла рекордних 79%. Її теж хочуть запропонувати як екологічну заміну стеклам.