Солнечные панели вместо окон: новая технология прослужит 30 лет

Солнечные батареи прозрачны на 50% и их можно будет производить в промышленных масштабах.

В Мичиганском университете (США) команда исследователей создала солнечные батареи, прозрачность которых составила 50%. По их задумке, панелями можно будет стеклить окна, сообщает Joule.

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Солнечные панели имеют темный цвет из-за того, что создаются они из кремния. Если панель имеет черный цвет, значит она сделана из цельных кристаллов кремния, а если панель отливает синим, значит она создана из расплавленных частиц кремния. Ученые из Мичиганского университета нашли способ, как избавиться от этой "цветной" составляющей. Промежутки между органическими и металлическими слоями батареи они заполнили пластиком, создав между ними электрические соединения микронного масштаба. В итоге, покрытие потеряло 50% цвета.

Конечно, полной прозрачности добиться не удалось, однако такой материал весьма подойдет для оснащения домов, расположенных в южных странах, где большее время года солнечно. Окна получатся тонированными. Что касается КПД таких солнечный панелей, то, по словам исследователей, они достигли показателя в 10%. Тут стоит отметить, что "синие" батареи, сделанные из расплавленных осколков кремния, имеют КПД в 15%, а панели из цельного кремния — 22%. Так называемые пленочные панели (делаются из кремния с добавлением других материалов) тоже имеют КПД в 10%. Ученые настаивают на том, что их устройство сможет проработать целых 30 лет.

[ + – ] Прозрачная солнечная батарея Фото: Мичиганский университет

По словам профессора и ведущего автора исследования Стивена Форреста, новые солнечные батареи можно будет производить в промышленных масштабах. Одна панель будет достигать 2 м в длину и 2 м в ширину. Ученый подчеркнул, что если идея найдет воплощение в жизнь, то это будет большим шагом на пути человечества к сохранению природных ресурсов и экологии.

Ранее мы сообщали о том, что предпринимательница с украинскими корнями основала стартап, предлагающий получать "зеленую" энергию жителям мегаполисов. Солнечные батареи устанавливаются на стенки балконов.

Также информировали о том, что японским ученым удалось создать солнечную батарею, прозрачность которой достигла рекордных 79%. Ее тоже хотят предложить, как экологичную замену стеклам.