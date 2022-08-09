В Индии построят солнечную электростанцию на воде мощностью 0,6 ГВт - самую большую в мире

Инженеры заявляют, что данный проект станет самым мощным из ныне существующих.

В Индии планируют развернуть солнечную электростанцию мощностью 600 МВт на воде. Об этом сообщает swarajyamag.com.

По задумке разработчиков солнечные панели должны противостоять испарению воды. В итоге, проект принесет двойную пользу. Солнечную электростанцию разместят на воде еще и для того, чтобы она охлаждала панели, в результате процесс аккумуляции солнечной энергии и ее преобразование в электричество будет протекать куда эффективнее.

Проект получил название Omkareshwar Floating Solar. Его реализацию поручили компаниям AMP Energy, NHDC и SJVN. На первом этапе запустят 3 блока, мощность которых составит 278 МВт. Затем выберут других подрядчиков, чтобы развернуть еще несколько блоков мощностью 300 МВт. На строительство потратят $378,7 млн. Разместят электростанцию на территории водохранилища Омкарешвар (центральная часть страны).

Стоит отметить, что в Индии уже есть есть несколько плавучих солнечных электростанций. Одна из них находится на юге страны. Ее мощность составляет 100 МВт, площадь 243 га и развернута она на водохранилище в городе Рамагундам. За счет станции удалось сократить количество испаряющейся воды 70%, что эквивалентно 2 млрд м3 в год. Есть еще две солнечные электростанции поменьше — мощностью 25 МВт, и 92 МВт.

В Европе солнечные панели разместят на специальной платформе в море. Инженерам удалось решить проблему с колебаниями, которые возникают из-за волн. Компания SolarDuck представила платформу, которой не страшны коррозия, перепады температур и высокие волны.

Также мы сообщали о строительстве наземных солнечных электростанций роботами. Проект оценили в $52 млн. Большую часть суммы выделит Билл Гейтс.