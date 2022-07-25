В Северном море запустят "плавучий ковер" из солнечных батарей: как работает система

Система будет накапливать не только солнечную, но и ветровую энергию. Таким образом несколько европейских стран смогут снизить зависимость от энергоносителей из РФ.

Технология, созданная компанией SolarDuck (Норвегия и Нидерланды), позволит интегрировать солнечные батареи в морскую ветряную электростанцию. Это также сэкономит место на суше, ведь установка будет работать прямо в море, пишет издание interestingengineering.com.

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Чтобы перенести солнечные панели на воду, инженеры разработали платформу, способную справиться с высокими волнами, сильным ветром, коррозией. По сути, платформа располагается на некотором расстоянии над водой, а ее конструкция позволяет ей двигаться синхронно с волнами. В итоге важные электрические компоненты остаются сухими, чистыми и работают стабильно, а обслуживание установки при этом минимальное. В компании RWE Renewables, сотрудничающей с SolarDuck, отметили, что подобного рода устройство может помочь разным странам задействовать силы природы для того, чтобы получить собственные источники "зеленой" энергии и снизить уровень зависимости от энергоносителей, поставляемых другими странами, например, Россией.

[ + – ] Платформа от SolarDuck Фото: SolarDuck

"Потребность в безопасной, устойчивой и доступной энергии остро ощущается в Европе, а также во всем мире. Мы попытались найти инновационное решение и перенесли солнечную энергию на воду. Демонстрация возможностей нашей технологии в суровых условиях Северного моря позволит впоследствии развернуть такую платформу практически в любой точке мира", — прокомментировал генеральный директор SolarDuck Коэн Бургерс.

В RWE подчеркнули, что интеграция солнечной и ветряной электростанций сделало использование морских вод еще более эффективным.

RWE — не первая компания, объединившая солнечную и ветровую энергию. EDP, португальская энергетическая компания, запустила плавучую солнечную электростанцию ​​​​мощностью 5 МВт в Алкеве в начале июля 2022 года. Система располагает 12 тыс. солнечных панелей. По данным EDP, проект позволит "смешивать" солнечную энергию с гидроэлектроэнергией плотины Алкева. Согласно планам, также будет установлена ​​аккумулирующая система.

"Подобного рода инициативы способствуют развитию концепции "гибридизации", которая объединяет несколько технологий и систем возобновляемой энергии в одну. Ставка на гибридизацию, позволяющую собирать энергию воды, солнца, ветра и хранить ее, является "логичным путем развития технологии", по мнению генерального директора EDP Мигеля д’Андраде. Он отметил, что EDP продолжит инвестировать в гибридизацию, потому что это помогло компании производить электроэнергию дешевле и максимально использовать свои ресурсы", — пишет СМИ.

Фокус сообщал ранее о том, что предпринимательница украинского происхождения основала стартап, предлагающий крепить солнечные батареи к балконам и получать "зеленую" энергию для питания приборов дома или в офисе.