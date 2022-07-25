У Північному морі запустять "плавучий килим" із сонячних батарей: як працює система
Система накопичуватиме не лише сонячну, а й вітрову енергію. Таким чином, кілька європейських країн зможуть знизити залежність від енергоносіїв з РФ.
Технологія, створена компанією SolarDuck (Норвегія та Нідерланди), дозволить інтегрувати сонячні батареї до морської вітрової електростанції. Це також заощадить місце на суші, адже установка працюватиме прямо у морі, пише видання interestingengineering.com.
Щоб перенести сонячні панелі на воду, інженери розробили платформу, яка здатна впоратися з високими хвилями, сильним вітром, корозією. По суті, платформа розташовується на певній відстані над водою, а конструкція дозволяє їй рухатися синхронно з хвилями. У результаті важливі електричні компоненти залишаються сухими, чистими і працюють стабільно, а обслуговування установки мінімальне. У компанії RWE Renewables, яка співпрацює з SolarDuck, зазначили, що подібний пристрій може допомогти різним країнам задіяти сили природи для того, щоб отримати власні джерела "зеленої" енергії та знизити рівень залежності від енергоносіїв, що поставляються іншими країнами, наприклад, Росією.
"Потреба безпечної, стійкої та доступної енергії гостро відчувається в Європі, а також у всьому світі. Ми спробували знайти інноваційне рішення і перенесли сонячну енергію на воду. Демонстрація можливостей нашої технології в суворих умовах Північного моря дозволить згодом розгорнути таку платформу практично в будь-якій точці світу", — прокоментував генеральний директор SolarDuck Коен Бургерс.
У RWE наголосили, що інтеграція сонячної та вітряної електростанцій зробила використання морських вод ще ефективнішим.
RWE — не перша компанія, що об'єднала сонячну та вітрову енергію. EDP, португальська енергетична компанія, запустила плавучу сонячну електростанцію потужністю 5 МВт в Алкеві на початку липня 2022 року. Система має 12 тис. сонячних панелей. За даними EDP, проєкт дозволить "змішувати" сонячну енергію з гідроелектроенергією греблі Алкева. Згідно з планами, також буде встановлено акумулятивну систему.
"Подібні ініціативи сприяють розвитку концепції "гібридизації", яка об'єднує кілька технологій і систем відновлюваної енергії в одну. Ставка на гібридизацію, що дозволяє збирати енергію води, сонця, вітру та зберігати її, є "логічним шляхом розвитку технології", на думку генерального директора EDP Мігеля д'Андраде. Він зазначив, що EDP продовжить інвестувати в гібридизацію, тому що це допомогло компанії виробляти електроенергію дешевше та максимально використати свої ресурси", — пише ЗМІ.
Фокус повідомляв раніше про те, що підприємниця українського походження заснувала стартап, який пропонує кріпити сонячні батареї до балконів та отримувати "зелену" енергію для живлення приладів вдома або в офісі.