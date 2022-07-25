У Північному морі запустять "плавучий килим" із сонячних батарей: як працює система

Система накопичуватиме не лише сонячну, а й вітрову енергію. Таким чином, кілька європейських країн зможуть знизити залежність від енергоносіїв з РФ.

Технологія, створена компанією SolarDuck (Норвегія та Нідерланди), дозволить інтегрувати сонячні батареї до морської вітрової електростанції. Це також заощадить місце на суші, адже установка працюватиме прямо у морі, пише видання interestingengineering.com.

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Щоб перенести сонячні панелі на воду, інженери розробили платформу, яка здатна впоратися з високими хвилями, сильним вітром, корозією. По суті, платформа розташовується на певній відстані над водою, а конструкція дозволяє їй рухатися синхронно з хвилями. У результаті важливі електричні компоненти залишаються сухими, чистими і працюють стабільно, а обслуговування установки мінімальне. У компанії RWE Renewables, яка співпрацює з SolarDuck, зазначили, що подібний пристрій може допомогти різним країнам задіяти сили природи для того, щоб отримати власні джерела "зеленої" енергії та знизити рівень залежності від енергоносіїв, що поставляються іншими країнами, наприклад, Росією.

[ + – ] Платформа від SolarDuck Фото: SolarDuck

"Потреба безпечної, стійкої та доступної енергії гостро відчувається в Європі, а також у всьому світі. Ми спробували знайти інноваційне рішення і перенесли сонячну енергію на воду. Демонстрація можливостей нашої технології в суворих умовах Північного моря дозволить згодом розгорнути таку платформу практично в будь-якій точці світу", — прокоментував генеральний директор SolarDuck Коен Бургерс.

У RWE наголосили, що інтеграція сонячної та вітряної електростанцій зробила використання морських вод ще ефективнішим.

RWE — не перша компанія, що об'єднала сонячну та вітрову енергію. EDP, португальська енергетична компанія, запустила плавучу сонячну електростанцію потужністю 5 МВт в Алкеві на початку липня 2022 року. Система має 12 тис. сонячних панелей. За даними EDP, проєкт дозволить "змішувати" сонячну енергію з гідроелектроенергією греблі Алкева. Згідно з планами, також буде встановлено акумулятивну систему.

"Подібні ініціативи сприяють розвитку концепції "гібридизації", яка об'єднує кілька технологій і систем відновлюваної енергії в одну. Ставка на гібридизацію, що дозволяє збирати енергію води, сонця, вітру та зберігати її, є "логічним шляхом розвитку технології", на думку генерального директора EDP Мігеля д'Андраде. Він зазначив, що EDP продовжить інвестувати в гібридизацію, тому що це допомогло компанії виробляти електроенергію дешевше та максимально використати свої ресурси", — пише ЗМІ.

Фокус повідомляв раніше про те, що підприємниця українського походження заснувала стартап, який пропонує кріпити сонячні батареї до балконів та отримувати "зелену" енергію для живлення приладів вдома або в офісі.