В Індії збудують сонячну електростанцію на воді потужністю 0,6 ГВт — найбільшу у світі

Інженери заявляють, що цей проєкт стане найпотужнішим із тих, що вже існують.

В Індії планують розгорнути сонячну електростанцію потужністю 600 МВт на воді. Про це повідомляє swarajyamag.com.

За задумом розробників сонячні панелі повинні протистояти випаровуванню води. У результаті проєкт принесе подвійну користь. Сонячну електростанцію розмістять на воді ще й для того, щоб вона охолоджувала панелі, в результаті процес акумуляції сонячної енергії та її перетворення на електрику протікатиме куди ефективніше.

Проєкт отримав назву Omkareshwar Floating Solar. Його реалізацію доручили компаніям AMP Energy, NHDC та SJVN. На першому етапі запустять 3 блоки, потужність яких становитиме 278 МВт. Потім виберуть інших підрядників, щоб розгорнути кілька блоків потужністю 300 МВт. На будівництво витратять $378,7 млн. Розмістять електростанцію на території водосховища Омкарешвар (центральна частина країни).

Варто зазначити, що в Індії вже є кілька плавучих сонячних електростанцій. Одна з них розташована на півдні країни. Її потужність складає 100 МВт, площа — 243 га, і розгорнута вона на водосховищі в місті Рамагундам. За рахунок станції вдалося скоротити кількість води, що випаровується, на 70%, що еквівалентно 2 млрд м3 на рік. Є ще дві менші сонячні електростанції — потужністю 25 МВт і 92 МВт.

У Європі сонячні панелі розмістять на спеціальній платформі у морі. Інженерам вдалося вирішити проблему з коливаннями, що виникають через хвилі. Компанія SolarDuck представила платформу, якій не страшні корозія, перепади температур і високі хвилі.

Також ми повідомляли про будівництво наземних сонячних електростанцій роботами. Проєкт оцінили в $52 млн. Більшу частину суми виділить Білл Гейтс.