Спробує виробляти енергію: китайська компанія запустить у космос перші сонячні панелі

Запуск панелей може стати першим кроком у співпраці сонячної енергетики з космічною програмою Китаю та створенням позапланетних електростанцій.

Related video

Найбільша китайська компанія сонячних модулів Longi Green Energy Technology Co відправить у космос свої панелі, щоб перевірити, чи можна використовувати енергію сонця на орбіті та передавати її назад на Землю. Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Гігант екологічно чистої енергії допоміг Китаю домінувати у сонячній промисловості та знизити витрати. Компанія також вивчить використання своєї продукції в суворіших умовах і оцінить її придатність для використання в космічних програмах.

Президент Китайського космічного фонду Ву Чжицзянь зазначив, що рішення Longi може стати першим кроком у співпраці сонячної енергетики із космічною програмою Китаю та створенням позапланетних електростанцій.

Журналісти зазначають, що перспектива використання сонячної енергії з космосу привертає увагу промисловість та вчених.Тому, що вона допоможе усунути головний недолік технології — панелі неефективно працюють у темряві. У космосі сонячні панелі можна розмістити на орбіті з необмеженим оглядом Сонця.

Нагадаємо, цього року на орбіті Землі з'явиться сонячне вітрило за 2 млн євро для того, щоб перевірити можливість досягнення далеких ділянок космосу. У компанії Gama хочуть довести ефективність використання сонячного світла для руху космічних апаратів.

ЗМІ повідомляли, що до 2030 року найбільший у світі сонячний парк вироблятиме 5 ГВт енергії. Сонячні панелі сприяють скороченню викидів вуглекислого газу більш ніж на 6,5 млн тонн на рік.