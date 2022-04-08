Світло Сонця замість палива. Вже цього року на орбіті Землі з'явиться сонячне вітрило за 2 млн євро

Французька компанія Gama хоче довести, що сонячні вітрила можуть допомогти людству досягти далеких ділянок космосу.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Аерокосмічна компанія Gama змогла залучити 2 млн євро інвестицій, щоб уже в жовтні 2022 року розгорнути на орбіті сонячне вітрило, повідомляє The Guardian.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Сонячним вітрилам не потрібні двигуни, щоб летіти у просторі. Силу для руху їм дає сонячне світло, а напрямок визначає кут вітрила. Французька компанія Gama планує розгорнути на орбіті сонячне вітрило площею 73,3 кв. м на висоті 550 км. Його виведе в космос ракета компанії SpaceX.

NASA теж робить спроби випробувати такі літальні апарати із сонячними вітрилами в космосі. Одним із найуспішніших на цей час експериментів у космосі є японський космічний апарат із сонячним вітрилом IKAROS, який запустили ще у 2010 році.

У компанії Gama хочуть довести ефективність використання сонячного світла для руху космічних апаратів у космосі. Адже ця технологія не така дорога, а також вітрила можна створити різних розмірів.

Після запуску цього року, французи хочуть відправити наступний апарат із сонячним вітрилом на вищу орбіту у 2024 році. Через два роки вчені сподіваються показати систему управління та навігації, за допомогою якої апарат на сонячному світлі зможе рухатись у потрібному напрямку. А вже у 2025 році компанія Gama планує відправити апарат із сонячним вітрилом для вивчення Венери.

У компанії Gama вважають, що такі сонячні вітрила допоможуть знизити кількість космічного сміття в навколоземному просторі.

[ + – ] Фотографія Землі, зроблена апаратом LightSail 2 із сонячним вітрилом Фото: Universe Today

Фокус вже писав про те, що космічний апарат LightSail 2 із сонячним вітрилом успішно провів 30 місяців на орбіті Землі. Невеликий супутник із вітрилом площею 32 кв. м відправився в космос ще в червні 2019 року.

Нагадуємо, що вчені розробили концепт світлових вітрил для міжзоряного корабля, за допомогою якого можна долетіти до Проксими Центавра за 20 років.