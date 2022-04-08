Світло Сонця замість палива. Вже цього року на орбіті Землі з'явиться сонячне вітрило за 2 млн євро
Французька компанія Gama хоче довести, що сонячні вітрила можуть допомогти людству досягти далеких ділянок космосу.
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Аерокосмічна компанія Gama змогла залучити 2 млн євро інвестицій, щоб уже в жовтні 2022 року розгорнути на орбіті сонячне вітрило, повідомляє The Guardian.
Сонячним вітрилам не потрібні двигуни, щоб летіти у просторі. Силу для руху їм дає сонячне світло, а напрямок визначає кут вітрила. Французька компанія Gama планує розгорнути на орбіті сонячне вітрило площею 73,3 кв. м на висоті 550 км. Його виведе в космос ракета компанії SpaceX.
NASA теж робить спроби випробувати такі літальні апарати із сонячними вітрилами в космосі. Одним із найуспішніших на цей час експериментів у космосі є японський космічний апарат із сонячним вітрилом IKAROS, який запустили ще у 2010 році.
У компанії Gama хочуть довести ефективність використання сонячного світла для руху космічних апаратів у космосі. Адже ця технологія не така дорога, а також вітрила можна створити різних розмірів.
Після запуску цього року, французи хочуть відправити наступний апарат із сонячним вітрилом на вищу орбіту у 2024 році. Через два роки вчені сподіваються показати систему управління та навігації, за допомогою якої апарат на сонячному світлі зможе рухатись у потрібному напрямку. А вже у 2025 році компанія Gama планує відправити апарат із сонячним вітрилом для вивчення Венери.
У компанії Gama вважають, що такі сонячні вітрила допоможуть знизити кількість космічного сміття в навколоземному просторі.
Фокус вже писав про те, що космічний апарат LightSail 2 із сонячним вітрилом успішно провів 30 місяців на орбіті Землі. Невеликий супутник із вітрилом площею 32 кв. м відправився в космос ще в червні 2019 року.
Нагадуємо, що вчені розробили концепт світлових вітрил для міжзоряного корабля, за допомогою якого можна долетіти до Проксими Центавра за 20 років.