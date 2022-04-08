Свет Солнца вместо топлива. Уже в этом году на орбите Земли появится солнечный парус за 2 млн евро

Французская компания Gama хочет доказать, что солнечные паруса могут помочь человечеству достичь далеких участков космоса.

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Аэрокосмическая компания Gama смогла привлечь 2 млн евро инвестиций, чтобы уже в октябре 2022 года развернуть на орбите солнечный парус, сообщает The Guardian.

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Солнечным парусам не нужны двигатели, чтобы лететь в пространстве. Силу для движения им дает солнечный свет, а направление движения определяет угол паруса. Французская компания Gama планирует развернуть на орбите солнечный парус площадью 73,3 кв. м на высоте 550 км. Его выведет в космос ракета компании SpaceX.

NASA тоже делает попытки осуществить испытание подобных летательных аппаратов с солнечными парусам в космосе. Одним из самых успешных на данный момент экспериментов в космосе является японский космический аппарат с солнечным парусом IKAROS, который был запущен еще в 2010 году.

В компании Gama хотят доказать эффективность использования солнечного света для движения космических аппаратов космосе. Ведь эта технология не такая дорогостоящая, а также паруса можно создать разных размеров.

После запуска в этом году, французы хотят отправить следующий аппарат с солнечным парусом на более высокую орбиту в 2024 году. Через два года ученые надеются показать систему управления и навигации, с помощью которой аппарат на солнечном свете сможет двигаться в нужном направлении. А уже в 2025 году компания Gama планирует отправить аппарат с солнечным парусом для изучения Венеры.

В компании Gama считают, что такие солнечные паруса помогут снизить количество космического мусора в околоземном пространстве.

[ + – ] Фотография Земли, сделанная аппаратом LightSail 2 с солнечным парусом Фото: Universe Today

Фокус уже писал о том, что космический аппарат LightSail 2 с солнечным парусом успешно провел 30 месяцев на орбите Земли. Небольшой спутник с парусом площадью 32 кв.м, отправился в космос еще в июне 2019 года.

Напоминаем, что ученые разработали концепт световых парусов для межзвездного корабля, с помощью которого можно долететь к Проксима Центавра за 20 лет.