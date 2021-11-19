В космос на солнечных парусах. Корабль LightSail 2 успешно провел 30 месяцев на орбите Земли
Космический аппарат с солнечным парусом LightSail 2 сможет помочь будущим исследователем космоса, которые смогут использовать для движения своих кораблей солнечную энергию.
Небольшой спутник с майларовым парусом площадью 32 кв.м, отправился в космос еще в июне 2019 года. Его задача – показать эффективность использования солнечных парусов в космосе, которые можно будет использовать в дальнейшем на космических аппаратах и получать энергию для движения с помощью солнечного света. Представители Планетарного общества, организации, которая руководит этим проектом заявили, что эту технологию NASA применит уже в ближайшем будущем, сообщает Universe Today.
Уже через месяц после запуска на орбиту Земли, LightSail 2 развернул свой солнечный парус и смог подняться выше в космос. Это доказало работоспособность данной технологии, которую предложили реализовать в Планетарном обществе, американской некоммерческой организации, которая занимается проектами в области исследования космоса.
"Спутник вышел на большую высоту без использования ракетного топлива, только с помощью солнечного света. Эта технология показывает, что космический аппарат может получать энергию для движения, используя только солнечные лучи", — говорит исполнительный директор Планетарного общества Билл Най.
Запуск спутника с солнечным парусом обошелся членам Планетарного общества в 7 млн долларов. И сейчас организация предоставила данные о миссии NASA, чтобы помочь агентству в подготовке к трем предстоящим полетам космических аппаратов с солнечным парусом: NEA Scout, Solar Cruiser и ACS3.
По мере движения сначала LightSail 2 летел медленно, но со временем набирал скорость. Он сейчас летает на орбите на высоте 687 км над поверхностью Земли. Но LightSail 2 не может изменять положение своего паруса и, по словам экспертов, он начинает снижаться, сойдет с орбиты через год и сгорит в атмосфере Земли. Во время своего полета LightSail 2 делает снимки поверхности Земли.
Напоминаем, что сразу же после выхода на орбиту в 2019 году космический аппарат прислал первые фотографии.